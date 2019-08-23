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23 августа 2019, 17:44

Могилевская межрайбаза потребкооперации недоплатила более Br62 тыс. налогов

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная проверка, проведенная управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области, КГК и инспекцией Министерства по налогам и сборам, помогла выявить факт неуплаты крупной суммы налогов Могилевской межрайбазой, сообщили БЕЛТА в КГК.

В регистрах бухгалтерского учета организации, осуществляющей деятельность в сфере потребкооперации, с 2012 года по март 2016-го были оформлены и отражены документы об аренде склада у Могилевского облпотребсоюза. Из-за непригодности склад не использовался, а стоимость аренды была необоснованно включена в состав затрат, учитываемых при налогообложении. Это позволило предприятию существенно занизить налоговую базу по налогу на прибыль.

Ложные сведения в налоговых декларациях повлекли неуплату в бюджет более Br62 тыс. (особо крупный размер).

В отношении 61-летнего бывшего директора межрайбазы и его вышестоящего руководителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.-0-

Теги
КГК Могилевская область налоги проверки
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