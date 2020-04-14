Могилевская молодежь присоединилась к марафону "#СпасибоМедикам"

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская молодежь присоединилась к республиканскому марафону "#СпасибоМедикам". Первые 40 открыток активисты БРСМ отправили сегодня работникам учреждений здравоохранения области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Призываем всех жителей региона последовать нашему примеру и подключиться к марафону, - сказал первый секретарь областного комитета БРСМ Владимир Павловский. - Ведь в этой непростой ситуации мы должны поддерживать друг друга и быть неравнодушными. Для того чтобы сделать добро, не всегда нужно прилагать много усилий. Зачастую достаточно обычных слов благодарности".

В числе первых участников марафона - заместитель секретаря БРСМ историко-филологического факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Юлия Максимцова. Девушка уверена, что такая инициатива очень важна для поддержания боевого духа работников здравоохранения. "У нас в семье также есть медики: моя тетя работает в инфекционной больнице Бобруйска. Думаю, ей сейчас важна моя поддержка. Мы должны понимать, что для медиков этот период очень сложный и ответственный, и любая поддержка - словом или делом - будет кстати. Несмотря на то, что мы часто общаемся с тетей, я все же порадую ее персональной открыткой", - поделилась Юлия Максимцова.

Марафон охватит все регионы Могилевщины. Для участия в нем необходимо написать на открытке либо почтовой карточке искренние слова благодарности медработникам за профессионализм и добрые сердца, а затем отправить адресатам через почтовые ящики с обязательным хештегом #спасибомедикам.

Открытку можно купить, сделать своими руками либо скачать готовый эскиз в группе "Молодежь Могилевщины" во "ВКонтакте" и на сайте www.brsm.by.-0-

Фото Олега Фойницкого