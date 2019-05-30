Могилевская область делегирует на II Европейские игры около 30 атлетов

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. После путешествия в течение дня по знаковым местам Могилева "Пламя мира" II Европейских игр прибыло на площадь Славы. В торжественной встрече эстафеты принял участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Могилев принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр Мэр Могилева заметил, что сегодня для жителей города очень волнующий момент. Ведь огонь Европейских игр, преодолев более 7 тыс. км, добрался и до города на Днепре.

"Сегодняшний день, без сомнений, войдет в историю Приднепровского края, - отметил губернатор. - Мы получили уникальную возможность прикоснуться к II Европейским играм еще до их старта. Символичный огонь мультиспортивного события прибыл и в Могилевский регион. Встречать эстафету для нас большая честь. Это огонь тепла, который способен согреть миллионы людей, проникнутых духом честного соперничества и побед".

До грандиозного события остается меньше месяца, и область также чувствует свою причастность к спортивному празднику Европы. Ведь регион славится богатыми традициями в спорте. Виктор Ренейский, Светлана Баитова, Александр Масейков, Александр и Андрей Богдановичи, Динара Алимбекова навсегда вписали свои имена в летопись мирового спорта как олимпийские чемпионы. На I Европейских играх спортсмены области завоевали шесть наград. "И мы вправе ожидать еще более успешного выступления наших представителей на спортивных аренах Минска, - выразил надежду Леонид Заяц. - Могилевская область делегирует в состав белорусской сборной около 30 атлетов. Уверен, они сделают все возможное, чтобы достойно представить свою малую родину и всю Беларусь на этих масштабных соревнованиях. А мы будем активно за них болеть и вместе радоваться победам".

"У нас есть стадионы, спортивные залы, вся инфраструктура, чтобы на высоком уровне принимать эти соревнования и встретить гостей из 50 стран. Они должны почувствовать особый колорит, красоту белорусской земли, гостеприимство и открытость белорусов", - добавил губернатор.

После торжественной встречи главного символа Европейских игр на площади Славы состоялся концерт с участием звезд белорусской эстрады и фейерверк.

После Могилева "Пламя мира" отправится в Шклов, чтобы доставить огонь к городской ратуше, Ледовой арене и в агрогородок Александрия. В Горках запланировано посещение молодежного культурно-развлекательного центра "Амфитеатр", ботанического сада, Белорусской сельхозакадемии и центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшину" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Олега Фойницкого