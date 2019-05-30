Могилевская область делегирует на II Европейские игры около 30 атлетов

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. После путешествия в течение дня по знаковым местам Могилева "Пламя мира" II Европейских игр прибыло на площадь Славы. В торжественной встрече эстафеты принял участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодняшний день, без сомнений, войдет в историю Приднепровского края, - отметил губернатор. - Мы получили уникальную возможность прикоснуться к II Европейским играм еще до их старта. Символичный огонь мультиспортивного события прибыл и в Могилевский регион. Встречать эстафету для нас большая честь. Это огонь тепла, который способен согреть миллионы людей, проникнутых духом честного соперничества и побед".
До грандиозного события остается меньше месяца, и область также чувствует свою причастность к спортивному празднику Европы. Ведь регион славится богатыми традициями в спорте. Виктор Ренейский, Светлана Баитова, Александр Масейков, Александр и Андрей Богдановичи, Динара Алимбекова навсегда вписали свои имена в летопись мирового спорта как олимпийские чемпионы. На I Европейских играх спортсмены области завоевали шесть наград. "И мы вправе ожидать еще более успешного выступления наших представителей на спортивных аренах Минска, - выразил надежду Леонид Заяц. - Могилевская область делегирует в состав белорусской сборной около 30 атлетов. Уверен, они сделают все возможное, чтобы достойно представить свою малую родину и всю Беларусь на этих масштабных соревнованиях. А мы будем активно за них болеть и вместе радоваться победам".
"У нас есть стадионы, спортивные залы, вся инфраструктура, чтобы на высоком уровне принимать эти соревнования и встретить гостей из 50 стран. Они должны почувствовать особый колорит, красоту белорусской земли, гостеприимство и открытость белорусов", - добавил губернатор.
После торжественной встречи главного символа Европейских игр на площади Славы состоялся концерт с участием звезд белорусской эстрады и фейерверк.
После Могилева "Пламя мира" отправится в Шклов, чтобы доставить огонь к городской ратуше, Ледовой арене и в агрогородок Александрия. В Горках запланировано посещение молодежного культурно-развлекательного центра "Амфитеатр", ботанического сада, Белорусской сельхозакадемии и центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.
Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшину" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.
Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
Фото Олега Фойницкого
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.333 BYN
|2.33 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2245 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN