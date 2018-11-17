Могилевская область экспортирует сельхозпродукцию в 41 страну - Доманевский

17 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область с начала года экспортировала сельхозпродукции на $300 млн, экспорт ведется в 41 страну. Об этом сообщил сегодня на областном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

К примеру, ОАО "Бабушкина крынка" за январь-сентябрь реализовало молочную продукцию в 19 стран, когда совсем недавно основным ее экспортным партнером была Россия. Огромный потенциал сотрудничества Могилевский регион имеет с Китаем. "Эта страна является для нас уже третьим основным партнером агроэкспорта. По сравнению с 2016 годом экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции увеличился на этот рынок в 10 раз", - рассказал Владимир Доманевский.

По словам губернатора, сельхозпродукция в общем объеме экспорта Могилевской области составляет пятую часть. Для наращивания востребованной на внешних рынках сельхозпродукции в регионе продолжается строительство животноводческих комплексов, модернизируются существующие, внедряются и обновляются технологии, закупается оборудование. "Задача аграриев не только накормить население, обеспечив продовольственную безопасность, но и организовать эффективное экспортно ориентированное производство, - подчеркнул Владимир Доманевский. - Нужно создавать продукты, которые будут успешно продаваться на внешних рынках. Потенциальный потребитель хочет видеть оригинальный товар с новыми потребительскими свойствами. Кто первый сможет предложить его рынку, тот и займет на нем лидирующие позиции".

Аграрный сектор Могилевской области вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он формирует около 13% регионального продукта, а в сфере производства только четверть уступает промышленности. Валовый сбор зерна в этом году составил более 760 тыс. т - это четвертый показатель среди регионов страны. В нынешнем сезоне получен рекордный урожай кукурузы на зерно (почти 120 тыс. т, что в пять раз превышает уровень прошлого года), намолочено 56 тыс. т маслосемян рапса, накопано 113 тыс. т картофеля, собрано почти 12 тыс. т овощей, произведено более 9 тыс. т льноволокна, заложена прочная кормовая база для животноводства.

Председатель облисполкома высказал слова искренней благодарности всем, кто напряженно трудился во время уборочной кампании, а лучшим вручил дипломы и денежные премии.

Победителями областного соревнования за достижения высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 году среди районов стали: Шкловский (1-е место), Горецкий (2-е место) и Могилевский (3-е место). Среди сельскохозяйственных организаций в лидерах ЗАО "Агрокомбинат "Заря" (Могилевский район), на втором и третьем местах ОАО "Александрийское" (Шкловский район) и ОАО "Октябрь" (Мстиславский район).

Лучшим аграриям также вручены почетные грамоты и благодарности Могилевского облисполкома, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Палаты представителей Национального собрания, Республиканского комитета и Могилевской организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Лучшим хозяйствам и победителям республиканского смотра-конкурса "Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов" за 2018 год вручены трактора "Беларус". Ценным подарком награждена трудовая династия Захаровых, работающих в ОАО "Светлый путь" (Чаусский район).

Трансляция церемонии награждения передовиков АПК, а затем и праздничного концерта, велась на площадку возле Дворца культуры области, где для горожан и гостей была развернута масштабная выставка-ярмарка народного творчества "Ураджай талентаў Магілеўшчыны".-0-