Могилевская область и Япония работают на сближение экономических интересов - посол

17 января, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Создание белорусско-японского технопарка, производства по переработке торфа и совместных текстильных предприятий - такие перспективы сотрудничества озвучены сегодня во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Беларуси Хироки Токунага с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние годы характеризует тесное взаимодействие между Могилевской областью и Японией - в первую очередь, в социальной сфере, - отметил Леонид Заяц. - К сожалению, уровень наших торгово-экономических отношений не высок, поэтому хотелось бы восполнить этот пробел. Надо рассмотреть возможность посещения региона представителями Японии и проработать конкретные направления, которые интересуют наших партнеров".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов согласился, что в отношениях сторон не хватает экономического блока. По его словам, этому может способствовать белорусско-японская бизнес-ассоциация, работа над созданием которой уже идет. Задача структуры - помощь исполнительной власти, в частности белорусским регионам, в налаживании контактов между двумя странами и наполнении их содержанием.

"Мы нацелены на реализацию конкретных проектов, - подчеркнул Сергей Рахманов. - У нас возникла идея создать на базе СЭЗ "Могилев" структуру типа белорусско-японского технопарка и запустить ряд производств. Одно из них может быть связано с расширением ассортимента текстильной продукции ОАО "Моготекс". С учетом интересов японского рынка, можно создать вокруг акционерного общества серию относительно небольших предприятий, специализирующихся на выпуске товаров для спорта, рыбалки, охоты и др. Еще одно направление - производство гуматов или удобрений на основе торфа для роста и развития растений. Гуматы имеют другую добавленную стоимость и пользуются большим спросом на азиатских рынках".

В январе-ноябре 2019 года внешнеторговый оборот Могилевской области с Японией составил почти $2 676,6 тыс. и увеличился на 15,8%, экспорт - $242,6 тыс. (уменьшился на 54,5%), импорт равен $2 434 тыс. ( возрос почти на 37%). Основу экспорта в Японию составили поставки желатина и мебели, импорта - токарные станки, медтехника, синтетические нити и органические вещества.

С прошлого года область начала поставки новых товарных позиций: деревянных изделий, пило- и лесоматериалов. Так, реализуется пилотный проект по производству филиалом "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" быстровозводимых щитовых домов для использования в условиях чрезвычайных ситуаций в Японии. Партнером с японской стороны выступает компания ARTEC, с которой в августе 2019 года заключен контракт на сумму $65 тыс. на изготовление и установку трех каркасно-панельных изделий по проекту заказчика - двух домов и одного кафе.

По словам Хироки Токунага, у Могилевской области есть все шансы, чтобы в будущем стать лидером среди белорусских регионов в развитии экономических отношений с Японией. "Могилевская область находится далеко от Минска, и пока японцы не стремятся посетить этот регион, - сказал посол. - Нам необходимо реализовать какой-то один успешный совместный проект, который даст толчок дальнейшим взаимоотношениям и привлечет интерес японского бизнес-сообщества. Нужно работать на сближение наших экономических интересов".

На сегодня Могилевская область и Япония активно сотрудничают в социальной сфере: в области культуры, образования, туризма и здравоохранения. Так, за последние годы в Могилевской области по гуманитарной программе грантовой помощи правительства Японии "Корни травы" реализовано шесть проектов на сумму более $474,6 тыс.-0-

Фото Могилевского облисполкома