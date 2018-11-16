16 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и китайская провинция Хунань намерены ускорить развитие взаимного туризма. Такая договоренность сегодня достигнута во время встречи председателя Могилевского областного Совета депутатов Дмитрия Харитончика и делегации Постоянного комитета Собрания народных представителей китайской провинции Хунань во главе с его заместителем Ян Вэйганом, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны уверены, что существует четкая связь между тенденциями развития туризма и общим состоянием экономики, поэтому данное направление выбрано как одно из стратегических для укрепления и развития совместного сотрудничества. "Нужно создавать условия для свободного общения между нашими гражданами, предоставить больше возможностей для знакомства с традициями и культурой наших народов и регионов, создавая в том числе соответствующую туристическую инфраструктуру", - сказал Дмитрий Харитончик.

В части инфраструктурных инвестпроектов китайским гостям предложено рассмотреть возможности строительства в Могилевской области гостиниц, культурно-развлекательных комплексов и ресторана китайской кухни, чтобы прибывающие в Могилевский регион из Китая туристы могли чувствовать себя комфортно. По словам председателя комитета экономики облисполкома Руслана Страхара, под такие объекты уже подобраны площадки в Могилеве и близлежащих городах с готовой инженерной инфраструктурой. "В целом для развития инвестиционного сотрудничества мы готовы для китайских инвесторов предложить в области порядка 200 площадок под реализацию проектов в самых различных сферах, - обратил внимание он. - Прежде всего мы рассчитываем заинтересовать китайских бизнесменов вкладывать средства в переработку местного сырья и производство продуктов питания с целью дальнейшего их экспорта в Китай и другие страны".

Глава администрации СЭЗ "Могилев" Андрей Ярцев предложил рассмотреть вопрос открытия в СЭЗ выставочного центра провинции Хунань с целью продвижения китайской культуры, традиций и товаров, а также торгово-экономического представительства. "Нам кажется, что это придаст новый импульс развитию наших взаимовыгодных отношений и будет содействовать укреплению дружбы между нашими народами", - заявил он.

Ян Вэйган отметил, что у обоих регионов большой потенциал для развития сотрудничества во всех направлениях и он поддерживает предложения Могилевского региона сконцентрировать внимание на развитии таких стратегических направлений, как экономика, инвестиции и туризм. "Главная цель нашего визита - узнать как можно больше об экономическом потенциале и возможностях области и в ближайшее время составить план конкретных мероприятий по развитию сотрудничества. Для нас это еще и возможность завязать тесные контакты с депутатским корпусом Могилевщины для дальнейшего общения, обмена информацией и опытом работы по местному самоуправлению", - сказал Ян Вэйган.

Китайские гости ознакомились с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями СЭЗ "Могилев". Также сегодня они посетят Шкловский район, где проведут переговоры с его руководством и ознакомятся с работой социальных объектов.-0-