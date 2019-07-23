23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Могилевская область и китайская провинция Цзянсу намерены расширять взаимную торговлю. Речь о наращивании и диверсификации поставок на рынок провинции белорусской пищевой продукции шла на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с руководителями цзянсуских компаний JOC и "Суго супермаркет", сообщили корреспонденту БЕЛТА в генконсульстве.

Валерий Мацель принял участие в международной конференции по сотрудничеству предприятий вдоль "Пояса и пути", которая проходила в Нанкине. В своем выступлении он сделал упор на вопросы активизации межрегионального сотрудничества Беларуси и Китая в торгово-инвестиционной и научно-технической сферах. Валерий Мацель подчеркнул, что благодаря использованию потенциала региональных побратимских связей между Могилевской областью и провинцией Цзянсу экспорт белорусской продукции в этот регион (второй в Китае по экономической мощи) в 2018 году вырос в три раза, достигнув $40 млн. Его основу составила пищевая продукция (молоко, говядина), пиломатериалы, химическая продукция, льноволокно.

Во время конференции руководитель генконсульства провел презентацию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", а также встретился с вице-мэром города Уси (провинция Цзянсу) Гао Ягуан, с которой обсудил развитие дружеских региональных связей с Бобруйском.

Кроме того, Валерий Мацель дал интервью Цзянсуской телевизионной корпорации.

В конференции, организованной департаментом промышленности провинции и канцелярией внешних связей Нанкина, приняли участие руководители компаний и предприятий из Китая и 12 государств Европы, Азии и Южной Америки.-0-

Фото генконсульства Беларуси в Шанхае