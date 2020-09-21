21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома по итогам встречи губернаторов этих регионов, сообщает БЕЛТА.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, в частности, обратил внимание на перспективность кооперационных связей. "Объединившись, мы могли бы выпускать новый востребованный продукт с планированием поставок на другие рынки, например, китайский", - сказал он.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил качество белорусских продуктов питания. "Для нас важно, чтобы население, дети питались хорошими продуктами - отечественного или белорусского производства, а не иностранными непонятного качества", - сказал он. Поэтому есть необходимость создания торговых домов в сети российских городов, что будет надежным подспорьем для расширения и укрепления партнерских связей.

По словам губернатора Приморского края, заинтересованность есть и в налаживании сотрудничества по поставкам лифтов и роторных парковок. Нужна дополнительная малогабаритная коммунальная техника, которая достойно показала себя во Владивостоке и других городах на очистке переездов и межквартальных проездов.

Интересен опыт в строительстве различных объектов и дорог, добавил Олег Кожемяко. Те наработки, производственный потенциал, которые есть в Могилевской области, могут быть использованы в Приморье на взаимовыгодных условиях, считает он.

По итогам переговоров планируется подписать протокол намерений о сотрудничестве между Могилевской областью и Приморским краем.-0-

Фото Могилевского облисполкома