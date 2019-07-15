Могилевская область и Приморский край намерены развивать инвестсотрудничество и промкооперацию

15 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и Приморский край России сделают акцент на развитии экономического сотрудничества. Такие договоренности достигнуты сегодня во время встречи в Могилеве председателя облисполкома Леонида Зайца и делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

Это ознакомительный визит приморской делегации в Могилевский регион. В период работы Олега Кожемяко в должности губернатора Амурской области велось также активное взаимодействие с Беларусью: реализованы совместные проекты по развитию агропромышленного комплекса российского региона. В частности, был построен животноводческий комплекс по белорусским технологиям. Он успешно и эффективно работает.

"Мы намерены уже наработанный опыт, связи перенести и в Приморский край, - отметил Олег Кожемяко. - Заинтересованы в помощи и поддержке белорусских аграриев в развитии семеноводства, картофелеводства, выращивании ягод и фруктов. Нужна белорусская сельхозтехника, адаптированная к нашим условиям хозяйствования. Также мы заинтересованы в создании в Приморском крае белорусских торговых домов. Ведь наши жители любят и ценят белорусскую продукцию за ее высокое качество".

В свою очередь Леонид Заяц подчеркнул, что Могилевская область открыта для сотрудничества с Приморским краем во всех направлениях и сферах. "Мы заинтересованы прежде всего в более глубокой экономической интеграции двух регионов: в развитии новых и укреплении имеющихся кооперационных связей между промышленными предприятиями, инвестиционном сотрудничестве, создании эффективной товаропроводящей сети, - заявил губернатор. - Мы также готовы развивать взаимоотношения в сфере образования, культуры и туризма".

В ходе поездки российские гости посетят ОАО "Могилевлифтмаш", где рассмотрят вопросы поставки лифтов в Приморский край, ознакомятся с производством продукции в ОАО "Бабушкина крынка". Стороны также планируют рассмотреть вопросы о возможностях закупки россиянами в Могилевской области коммунальной и сельхозтехники, создании с участием российского инвестора транспортно-логистического центра на базе Могилевского аэропорта.

По итогам переговоров планируется подписать протокол намерений о сотрудничестве между Могилевской областью и Приморским краем. Это станет точкой отсчета по подготовке аналогичного соглашения, которое стороны после детальной проработки планируют подписать в 2020 году.-0-