Могилевская область планирует завершить сев льна до 9 мая

17 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сев льна в Могилевской области планируется завершить до 9 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"Сельскохозяйственные организации региона в этом году планируют посеять 7,8 тыс. га льна, - отметили в облисполкоме. - На 17 апреля уже освоено 4,5 тыс. га, или 58%. В прошлом сезоне на эту дату успели засеять только 2,4 тыс. га (примерно 29% от запланированного). Ранняя весна способствует посевной кампании".

Больше всего территорий под посев льна отведено в ОАО "Шкловский льнозавод" - 3,5 тыс. га, или практически половина от прогнозируемых по области. Организации принадлежат две сырьевые зоны - в Шкловском и Круглянском районах. На этой площади на 17 апреля уже засеяно более 2,4 тыс. га, что в разы выше показателя 2019 года, отмечает директор акционерного общества Виктор Кленовик.

"В этом сезоне мы планируем увеличить урожайность до 35 ц/га и собрать не менее 12 тыс. т льнотресты, - отметил руководитель. - Такие прогнозы можно делать за счет проведенного сортообновления - к посевной закуплена маточная элита. Новый урожай закладывается хорошими семенами, следовательно, есть все предпосылки выполнить прогнозные показатели. Однако многое еще зависит от погоды".

Согласно госзаказу на текущий год, ОАО "Шкловский льнозавод" должно поставить 1002 т сырья, из которых длинного волокна - 300 т, короткого - 702 т. Эта продукция поступит на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и в ОАО "Гронитекс".

Виктор Кленовик также отметил, что по посеву льна предприятие укладывается в отведенные облисполкомом сроки. Так, в Шкловском районе лен будет посеян до 20 апреля, в Круглянском - до 23 апреля.-0-