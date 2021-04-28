Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:34 На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар В мире
22:57 Более 763 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
22:22 Хоккеист "Ак Барса" Кристиан Хенкель прибыл в расположение  сборной Беларуси Спорт
22:02 БСЖ провел круглый стол "Историческая память. Женское лицо Победы" Общество
22:00 ФОТОФАКТ: В Витебске выбрали королеву студенчества Регионы
21:55 НАН объявила конкурс творческих работ, посвященных Году народного единства Общество
21:53 На участке дороги в Молодечненском районе 29 апреля временно ограничат движение Регионы
21:50 Гандболисты Норвегии победили латвийскую команду в квалификации чемпионата Европы Спорт
21:39 Белтелерадиокомпания проведет запись фестиваля армейской песни "Звезда" Культура
21:37 Хоккеисты "Авангарда" стали обладателями Кубка Гагарина Спорт
21:30 Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля" Регионы
21:13 МНС разъяснило порядок действий торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров Экономика
21:05 Новые подробности о попытке мятежа в Беларуси. ОНТ показало фильм "Убить Президента" Общество
20:56 В Минске экологи проводят рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами Регионы
20:30 Умер участник первого полета на Луну Майкл Коллинз В мире
20:25 Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 апреля будут наносить на 14 участках Регионы
20:24 Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях Политика
20:23 Савиных: "коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель Политика
20:11 Президент Молдовы подписала указ о досрочном роспуске парламента В мире
20:08 Центральная программная платформа для E-Health будет учитывать потребности других ведомств - Пиневич Общество
19:59 Как коронавирус изменил транспортную сферу Беларуси - комментарий Общество
19:47 Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Мюнхене Спорт
19:44 Десятки тысяч белорусов решили вакцинироваться от коронавируса - Глинская Общество
19:38 В Беларуси изменили подходы к установке тарифов на транспортировку нефтепродуктов Экономика
19:23 Товарооборот между Беларусью и Россией восстанавливается - Мишустин Экономика
19:18 Профсоюзная молодежь Минска благоустроила захоронения заслуженных деятелей медицины Регионы
19:00 Головченко о пакете интеграционных документов: 26 передано российской стороне, два в работе Экономика
18:59 Понять смысл праздника. Священник рассказал о Пасхе Общество
18:47 Текст закона о правах ребенка адаптируют для детей разного возраста Общество
18:42 Безопасность детей в интернете обсудили на заседании ПК Межпарламентского союза Общество
Все новости
Все новости
Регионы
28 апреля 2021, 21:30

Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля"

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля", которая направлена на недопущение насилия над несовершеннолетними. Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам предотвращения насилия над детьми, сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все здесь сидим с синими ленточками - Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля". Символом этой акции является синяя ленточка - как ассоциация с синяками и побоями на теле ребенка и ни в коем случае недопущения таких фактов. С ношением такой ленточки каждый из нас присоединяется к этой акции и ярко демонстрирует свое отношение к насилию. Акция проводится с целью формирования в обществе стойкого неприятия любого проявления насилия в отношении детей", - отметила Ирина Кускова.

По словам заместителя начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома, к этой акции присоединились все учреждения образования региона: "Все учреждения образования присоединились к этой акции - идет работа с детьми и их родителями, законными представителями и педагогами".

"Если родители соглашаются участвовать в акции - они повязывают такую ленточку на запястье своему ребенку и открыто заявляют о том, что они против жестокого отношения к несовершеннолетним. Эта акция проходит во взаимодействии всех структур и ведомств. И работа по профилактике насилия над несовершеннолетними не закончится вместе с этой акцией - она будет продолжаться в течение всего времени".

Как отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Наталья Игнатенко, счастливое и безопасное детство должно быть у каждого ребенка. К сожалению, реальность показывает, что далеко не у всех детей есть такая возможность.

"Всегда считалось, что самое безопасное место для детей - это их дом и семья. Однако факты ставят это утверждение под сомнение. Невинные дети становятся жертвами семейных неурядиц, а иногда и обычного равнодушия окружающих, - подчеркнула Наталья Игнатенко. - Кроме того, домашнее насилие - это достаточно латентный вид издевательств. Оно может длиться месяцами, а порой годами, и жертва из-за страха не будет рассказывать о случившемся. Наша общая задача - выявлять и предотвращать случаи насилия над ребенком, сориентировать педагогов, родителей на выстраивание доверительных отношений с детьми, чтобы они не боялись рассказать о беде, если она случилась".

Еще одна острая проблема, которая встречается в современном мире - сексуальное насилие в отношении детей со стороны взрослых. Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми областного УВД Максим Яртым обратил внимание на рост выявления фактов таких преступлений.

"Это одно из наиболее социально опасных категорий преступления - чаще всего это тяжкие и особо тяжкие преступления. Это абсолютное зло, которое несет не только физические последствия для ребенка, но и ставит под огромную угрозу психическое здоровье и его будущую жизнь - никто не знает, как он переживет случившееся и в будущем, когда вырастит, сможет интегрироваться в общество, - подчеркнул Максим Яртым. - За прошлый год в Могилевской области от действий педофилов пострадали 70 детей. В этом году уже выявлено 37 преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних - 26 потерпевших".

Одна из главных задач, которая стоит перед учреждениями образования, педагогами и взрослыми в вопросах профилактики насилия, - это донесение до детей информации о том, куда можно обратиться и что делать, если стал жертвой жестокого обращения. "Важно донести до детей информацию и просветить их в вопросах профилактики насилия. И если вдруг это кого-то коснется, чтобы они знали, куда с этим идти, как правильно действовать и к кому обратиться, чтобы не оставаться с этой бедой и проблемой один на один", - подчеркнула Ирина Кускова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция дети Могилев Могилевская область Могилевский облисполком насилие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: В Витебске выбрали королеву студенчества
Фото из архива На участке дороги в Молодечненском районе 29 апреля временно ограничат движение
Фото из архива В Минске экологи проводят рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами
Фото из архива Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 апреля будут наносить на 14 участках
Фото Минского горкома БПРЗ Профсоюзная молодежь Минска благоустроила захоронения заслуженных деятелей медицины
ФОТОФАКТ: Учение по отработке действий в случае пожара прошло на "Белтаможсервисе"
Главное
Фото из архива Миклашевич: менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости
Головченко о пакете интеграционных документов: 26 передано российской стороне, два в работе
Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства - Павлюченко
Люкс-комфорт в Minsk World! Новоселье и специальная акция! Скидка до 120 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой в укреплении мира и доверия - Андрейченко
Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 мая
Новые подробности о попытке мятежа в Беларуси. ОНТ показало фильм "Убить Президента"
Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики
Центральная программная платформа для E-Health будет учитывать потребности других ведомств - Пиневич
Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях
С 1 мая пенсионерам повысят доплаты за возраст и надбавки на уход
В Беларуси изменили подходы к установке тарифов на транспортировку нефтепродуктов
"Гомсельмаш" выпустил новый комбайн
Безопасность детей в интернете обсудили на заседании ПК Межпарламентского союза
Савиных: "коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель
Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Мюнхене
Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 апреля будут наносить на 14 участках
"Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости
Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.