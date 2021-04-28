28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля", которая направлена на недопущение насилия над несовершеннолетними. Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам предотвращения насилия над детьми, сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все здесь сидим с синими ленточками - Могилевская область присоединилась к международной акции "Синяя ленточка апреля". Символом этой акции является синяя ленточка - как ассоциация с синяками и побоями на теле ребенка и ни в коем случае недопущения таких фактов. С ношением такой ленточки каждый из нас присоединяется к этой акции и ярко демонстрирует свое отношение к насилию. Акция проводится с целью формирования в обществе стойкого неприятия любого проявления насилия в отношении детей", - отметила Ирина Кускова.

По словам заместителя начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома, к этой акции присоединились все учреждения образования региона: "Все учреждения образования присоединились к этой акции - идет работа с детьми и их родителями, законными представителями и педагогами".

"Если родители соглашаются участвовать в акции - они повязывают такую ленточку на запястье своему ребенку и открыто заявляют о том, что они против жестокого отношения к несовершеннолетним. Эта акция проходит во взаимодействии всех структур и ведомств. И работа по профилактике насилия над несовершеннолетними не закончится вместе с этой акцией - она будет продолжаться в течение всего времени".

Как отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Наталья Игнатенко, счастливое и безопасное детство должно быть у каждого ребенка. К сожалению, реальность показывает, что далеко не у всех детей есть такая возможность.

"Всегда считалось, что самое безопасное место для детей - это их дом и семья. Однако факты ставят это утверждение под сомнение. Невинные дети становятся жертвами семейных неурядиц, а иногда и обычного равнодушия окружающих, - подчеркнула Наталья Игнатенко. - Кроме того, домашнее насилие - это достаточно латентный вид издевательств. Оно может длиться месяцами, а порой годами, и жертва из-за страха не будет рассказывать о случившемся. Наша общая задача - выявлять и предотвращать случаи насилия над ребенком, сориентировать педагогов, родителей на выстраивание доверительных отношений с детьми, чтобы они не боялись рассказать о беде, если она случилась".

Еще одна острая проблема, которая встречается в современном мире - сексуальное насилие в отношении детей со стороны взрослых. Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми областного УВД Максим Яртым обратил внимание на рост выявления фактов таких преступлений.

"Это одно из наиболее социально опасных категорий преступления - чаще всего это тяжкие и особо тяжкие преступления. Это абсолютное зло, которое несет не только физические последствия для ребенка, но и ставит под огромную угрозу психическое здоровье и его будущую жизнь - никто не знает, как он переживет случившееся и в будущем, когда вырастит, сможет интегрироваться в общество, - подчеркнул Максим Яртым. - За прошлый год в Могилевской области от действий педофилов пострадали 70 детей. В этом году уже выявлено 37 преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних - 26 потерпевших".

Одна из главных задач, которая стоит перед учреждениями образования, педагогами и взрослыми в вопросах профилактики насилия, - это донесение до детей информации о том, куда можно обратиться и что делать, если стал жертвой жестокого обращения. "Важно донести до детей информацию и просветить их в вопросах профилактики насилия. И если вдруг это кого-то коснется, чтобы они знали, куда с этим идти, как правильно действовать и к кому обратиться, чтобы не оставаться с этой бедой и проблемой один на один", - подчеркнула Ирина Кускова.-0-