17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область стала сотым регионом-партнером китайской провинции Шэньси. Онлайн-подписание международных документов состоялось сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество между Могилевской областью и Китайской Народной Республикой за последние годы серьезно продвинулось по всем направлениям и сферам деятельности, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Из года в год растет внешнеторговый оборот. Так, с 2015 года экспорт нашего региона в Китай увеличился почти в 20 раз. Мы поставляем на китайский рынок мясо птицы, говядину, молочную продукцию, лен, лесоматериалы и мебель, кондитерские изделия. В свою очередь производители высококачественной китайской продукции стали надежными партнерами для могилевских химических и машиностроительных предприятий".

Могилевской областью и китайской провинцией Шэньси подписаны соглашение об установлении побратимских отношений, а также дорожная карта по развитию сотрудничества на 2021-2023 годы. С белорусской стороны документы скрепил своей подписью Леонид Заяц, с китайской - губернатор провинции Шэньси Чжао Идэ. По случаю установления юбилейного побратима китайская сторона объявила о праздновании этого события, такая информация также прозвучала на встрече.

По словам Чжао Идэ, подписанные документы будут способствовать установлению новых экономических и торговых связей, укреплению дружеских и культурных отношений. Он подчеркнул, что провинция имеет давние традиции сотрудничества со многими странами: побратимы государства находятся на всех пяти континентах, и их количество постоянно увеличивается. Для этого созданы все необходимые условия - например, на территории Шэньси действуют льготы резидентам свободной экономической зоны, создан логистический порт. Также в провинции сформирована достойная база подготовки квалифицированных кадров для экономической сферы.

"Мы высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества и будем развивать эти двусторонние отношения, а также реализовывать совместные мероприятия дорожной карты, - отметил Леонид Заяц. - За последние годы масштаб и структура взаимоотношений Беларуси и Китая достигли высочайшего уровня. В первую очередь в их основе лежат теплые и дружественные отношения глав наших государств".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома, регион готов оказать поддержку реализации научных проектов в сельском хозяйстве, т.к. эта сфера высоко развита в провинции Шэньси. Он пригласил китайские бизнес-круги посетить регион, а также Дни Могилевской области на выставке ЭКСПО в Дубае, которые состоятся в марте 2022 года. Особая благодарность в адрес народного правительства провинции Шэньси прозвучала за оказанную в прошлом году помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией: в Могилевскую область китайской стороной поставлялись необходимые медицинские препараты.-0-