Могилевская область в 2019 году выполнила 4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По итогам работы за 2019 год в Могилевской области выполнены 4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития. Об этом шла речь 26 февраля на заседании Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обеспечили выполнение таких основных экономических показателей, как темп роста экспорта товаров (116,6% при задании 105,7%), экспорт услуг (125,1% при задании 105%), прямые иностранные инвестиции ($104,5 млн при задании $80 млн), а также количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (4857 человек при задании 4830). Однако выйти на запланированные параметры пока не смоги, поэтому сегодня основная задача - сконцентрировать внимание на проблемах в развитии экономики, которые требуют решения уже в текущем году", - отметил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар.

Среди актуальных для экономики области перспектив руководство облисполкома отмечает работу по выходу на средний уровень зарплаты выше Br500 в тех организациях региона, которые пока не обеспечили выполнения этой задачи. "2020 год завершает пятилетку, поэтому в ближайшие месяцы будет идти работа по дальнейшему повышению зарплат в организациях всех форм собственности, - сказал Руслан Страхар. - По итогам 2019 года у нас не осталось ни одной организации со средним уровнем зарплаты менее Br400. За указанный период удалось практически наполовину сократить количество предприятий, где средняя зарплата составляет менее Br500: с 125 в первом полугодии 2019 года до 67 на конец года. В 2020-м средней зарплаты ниже Br500 в организациях области быть не должно".

По итогам 2019 года среднемесячная зарплата в Могилевской области составила Br898,5. Задание по росту заработной платы выполнено на 102%, что позволило обеспечить ее увеличение в реальном исчислении на 6%. Это позволило сохранить стабильной ситуацию на рынке труда: на 1 января 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% к численности рабочей силы. В то же время 5 регионов области в 2019 году не выполнили установленные задания по росту заработной платы, в их числе Круглянский, Чаусский, Дрибинский и Хотимский районы, а также город Бобруйск.

"В соответствии с поручением председателя облисполкома во всех регионах области утверждены комплексные планы развития с определением параметров по каждой организации, - пояснил Руслан Страхар. - Зарплата по области должна составить за год Br1002,5. И при этом должны быть обеспечены опережающие темпы роста производительности труда над темпами роста заработной платы".-0-