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22 февраля 2021, 17:40

Могилевская областная больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы

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22 февраля, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы. Во время роста заболеваемости COVID-19 учреждение было перепрофилировано в инфекционную больницу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач больницы Борис Деревцов.

"Наша больница обладает хорошим техническим оснащением, что позволило в краткие сроки перестроить ее работу под лечение ковидных пациентов. Мы работали как инфекционная больница в первую волну два месяца, во вторую - с начала октября прошлого года и до сегодняшнего дня. За это время к нам поступали пациенты с коронавирусными пневмониями на долечивание, - рассказал Борис Деревцов. - Последствия заболевания сказываются на всех системах организма и особенно на легких. Таким людям нужен кислород - у нас для этих нужд развернуто 85 кислородных точек. Бывает и так, что вирусная инфекция прошла, человек уже не заразен, но выписывать его нельзя - ему необходима длительная кислородная поддержка. Кроме этого, у нас был разработан целый комплекс физиотерапевтических мер, помогающий людям быстрее выздоравливать".

Для обеспечения всех необходимых условий для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице организовали специальные боксы и шлюзы, разработали маршруты передвижения для заболевших и для врачей и медицинского персонала.

"Стоит отметить, что вся наша сфера здравоохранения показала, что при необходимости у нас быстро и четко разрабатываются алгоритмы действий, нас полностью обеспечили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Наши кислородные точки питаются от баллонов, потому за время работы с ковидом к нам раз в два-три дня из Орши привозили эти баллоны. После этого председатель Могилевского облисполкома поднял вопрос о создании на базе больницы своей кислородной подстанции - уже готова проектно-сметная документация и в ближайшее время начнется строительство кислородной бочки на 5 т", - рассказал главврач больницы.

Как отметил Борис Деревцов, для персонала больницы и всех медиков страны это был бесценный опыт. "За это время мы все многому научились: соблюдать меры предосторожности и личной гигиены, быстро реагировать и перестраиваться под новый формат работы. Врачи и медперсонал нашей больницы даже сдавали специальный экзамен по тому, как правильно снимать защитный костюм, выходя из красной зоны. В целом все структуры сработали четко и быстро. В нашей области грамотные и верные решения принимались по перепрофилированию учреждений, разработке всех алгоритмов и необходимых инструкций. Сейчас заболеваемость пошла на спад, и мы в ближайшее время вернемся к нашей обычной работе. Ведь кроме коронавируса остались и другие заболевания, люди продолжают нуждаться в медицинской реабилитации", - подчеркнул главврач.

Сейчас в больнице медицинской реабилитации обрабатываются и дезинфицируются помещения, постельные принадлежности и аппараты. "Мы начали обработку - с верхних этажей движемся вниз. В каждой палате нужно не только обработать помещение, но и все медицинское оборудование, мебель, постельные принадлежности, вентиляцию и санузлы, - отметила главная медицинская сестра больницы медицинской реабилитации Ольга Дедук. - Это огромная работа, за которой стоит весь коллектив нашей больницы. Все с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и никто не остался в стороне. Конечно, первое время нам всем было немного страшно. Но вся работа нашей больницы была настроена в первую очередь на недопущение заражения наших сотрудников. Важно, что все сплотились в этой ситуации. Мы смогли не только эффективно сработать, но и сохранить коллектив".

Как рассказала главная медсестра, с начала весны больница уже начнет принимать своих профильных пациентов. "В нашей больнице люди проходят как раннюю, так и повторную медицинскую реабилитацию. Здесь помогают восстанавливаться людям после нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, реконструктивных операций на сердце и сосудах, ортопедо-травматологических (в том числе после эндопротезирования) и нейрохирургических операций, после перенесенных травм нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Мы соскучились по своим пациентам, по профильной работе. Ведь в восстановлении после сложных заболеваний нужны не только медикаменты, но и физиотерапия, психологическая помощь. Есть и те, кому необходима помощь специалиста в коррекции речевых нарушений. Наш коллектив - это высококвалифицированные профессионалы, которые любят свою работу и умеют мобилизовать все свои силы и знания в нужный момент".

Могилевская областная больница реабилитации рассчитана на 183 койки. Сейчас здесь трудятся 220 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого

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