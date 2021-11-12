12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная пионерская организация объединяет почти 71 тыс. ребят 7-14 лет, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Елена Молдованова.

"Мы самая большая по численности ячейка БРПО в республике. Это накладывает особую ответственность перед детьми и их родителями, педагогами. У нас очень яркие и активные дети. И одно из важных направлений нашей работы - создать все условия для их развития", - рассказала председатель.

В Областном центре творчества в Могилеве сегодня подводили итоги работы пионерской организации региона за 2018-2021 годы, определили цели и задачи на будущее. Встреча проходила в гибридном формате: некоторые гости и участники присоединились к слету по видеоконференции. "Основными для дальнейшей работы мы определили несколько направлений. Среди них международное сотрудничество, военно-патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни, повышение цифровой культуры и умения ориентироваться в информационном мире. Еще одно перспективное направление работы с детьми - это экологические темы, - отметила Елена Молдованова. - Такой комплексный и всесторонний подход поможет нашим ребятам в будущем стать ответственными и добрыми, научит заботиться об окружающей среде, любить и ценить свою Родину".

Во время областного слета организация пополнилась новыми участниками: 10 октябрят средней школы №4 Могилева стали пионерами. Ребята дали торжественное обещание любить Родину, быть добрыми, честными и справедливыми. Яркий творческий номер подготовила агитбригада средней школы №26 Могилева. К поздравлениям присоединился и Бобруйск, устроив настоящее шоу в социальных сетях.-0-