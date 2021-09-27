Могилевские аграрии задействуют все необходимые ресурсы для завершения сева озимых в оптимальные сроки

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области озимых зерновых культур засеяна почти половина от запланированного, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

"На сегодня озимых зерновых культур в регионе засеяно 102,3 тыс. га, или 49% от запланированного, - рассказали в комитете. - В составе озимого зернового клина преобладает пшеница - уже засеяно 66,2 тыс. га, тритикале - 19 тыс. га, рожь - 12,2 тыс. га, ячмень - 4,9 тыс. га. Площадь озимого сева осталась на уровне прошлого года, структура также практически не изменилась".

В лидеры осенней посевной кампании вышли Кировский район - засеяно 7,4 тыс. га, или 61% запланированных площадей, Краснопольский - 2,7 тыс. га, или 56%, Горецкий - 10,4 тыс. га, или 54%, Шкловский - 9,5 тыс. га, или 53%.

По сравнению с прошлым годом темпы полевых работ снижены. Посевная не набирает необходимых оборотов из-за неблагоприятных погодных условий - обильных дождей, которые не дают технике выйти в поле. Однако могилевские аграрии планируют задействовать все необходимые ресурсы, чтобы завершить сев озимых в оптимально комфортные технологические сроки.-0-