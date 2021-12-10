Могилевские библиотеки подготовили для горожан программу новогодних мероприятий

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские библиотеки подготовили программу новогодних мероприятий, которые пройдут с 13 декабря по 19 января. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки им. К.Маркса. ,

"Библиотеки областного центра приглашают больших и маленьких горожан на новогодний движ "Улетные Елки-2, или Новогодняя перезагрузка", - рассказали в учреждении культуры. - Могилевчан и гостей города ждут праздничные видеостримы, gift-боксы, шоу-румы полезностей, святочные гадания, литературные шарады и киноелка. Старт мероприятиям даст флешмоб #НастроениеМогилев в аккаунтах учреждения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", который подарит участникам массу положительных эмоций и зарядит новогодним настроением".

Для тех, кто не представляет свою жизнь без сказок и волшебства, с 14 декабря будет проходить New Year - челлендж #сказки_читалки. Каждый вторник и четверг в 12.00 в Instagram-аккаунтах учреждения будут прочитаны необычные, перепутанные сказки. На блоге "Свой книжный" участники смогут проникнуться этими необычными историями, узнать много интересного о знакомых с детства сказках и показать свои интеллектуальные способности, поучаствовав в интерактивах.

Для желающих сделать новогодний подарок своими руками пройдут видеостримы "Мешок новогодних идей", благодаря которым можно будет получить навыки по созданию скрап-альбомов, шокобоксов и многое другое. Киноманов на киноелке ожидают новогодние фильмы, челленджи, марафоны. Хедлайнером новогоднего движа станет квест "Полосатые супергерои, или Ты давно этого ждал?!", где участники смогут собрать коллекцию модных магнитов с символом наступающего года.

"Чтобы собрать эту коллекцию, необходимо посетить 12 библиотек нашего учреждения и стать их читателем, а также сделать фото возле любой новогодней инсталляции, разместить снимки в своем инстаграм-аккаунте с хештегом #НовогоднийMOOD, - добавили в отделе маркетинга. - 12 учреждений равно 12 фото. Такую коллекцию магнитов нельзя купить в магазине, нашим посетителям есть за что побороться".-0-