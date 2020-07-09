Могилевские эксперты восстановили фрагмент документа, пролежавшего в земле со времен войны

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские эксперты восстановили фрагмент текста в документе времен Великой Отечественной войны, который почти 80 лет пролежал в земле. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"На изучение экспертам поступил фрагмент листка бумаги с обложкой, который обнаружили поисковики клуба "Виккру" на Буйничском поле. Листок пролежал в земле почти 80 лет, был обильно покрыт наслоениями грунта и пропитан грязью, - рассказала Ирина Рачковская. - Для удаления грунта, продуктов гниения и придания бумаге эластичности ее несколько дней размачивали в различных химических растворах".

Эксперты смогли восстановить фрагмент текста, который был напечатан в типографии. "Судя по содержанию, можно предположить, что это была пропагандистская речь, которую слушали солдаты Красной армии для поднятия боевого духа. К сожалению, не обнаружили никаких личных записей, которые могли бы указать, кому принадлежал данный листок", - подчеркнула главный специалист.

В прошлом году благодаря работе экспертов идентифицированы останки двух солдат Красной армии, которые обнаружили поисковики во время раскопок. "Тогда специалистам удалось восстановить членские билеты "Осоавиахима" (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и "Союза воинствующих безбожников СССР" на имя Семена Яковлевича Дрищенко, курсанта Минской школы милиции, который участвовал в боях в составе батальона милиции под руководством капитана Владимирова. Также благодаря прочитанной надписи на медальоне, обнаруженном вместе с останками, стало известно имя еще одного защитника Родины - Андрея Андреевича Музыко, уроженца Полтавской области Украины", - рассказала Ирина Рачковская.-0-