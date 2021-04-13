Могилевские следователи приняли участие в акции "Неделя леса"

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета и Могилевского межрайонного отдела на завершающем этапе присоединились к ежегодной республиканской акции "Неделя леса - 2021". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Участниками акции стали 35 следователей, руководителей и курсантов следственно-экспертного факультета Академии МВД. Они высадили молодые саженцы сосны, ели и березы на площади более 3,5 га в Вендорожском лесничестве Могилевского лесхоза.

Участие в восполнении лесного массива принял начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шалухин.

Во время высадки молодых саженцев Владимир Шалухин подчеркнул, что необходимо поддерживать нужное и благородное дело по восстановлению леса: "Тем более в Год народного единства и 10-летия образования Следственного комитета каждый должен внести свой небольшой вклад и посадить дерево, красотой и силой которого в дальнейшем смогут восхищаться наши потомки".-0-

Фото УСК по Могилевской области