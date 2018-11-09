Могилевские студенты на конкурсе в Польше дадут мастер-класс по приготовлению драников

9 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Студенческая команда Могилевского государственного университета в составе трех человек прошла конкурсный отбор и получила приглашение принять участие 16-17 ноября в Х Всепольском кулинарном конкурсе "Польская кулинария на Мазовии". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе университета, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство" Ольга Мацикова.

Конкурс проводится среди студентов профильных учебных заведений Польши из различных регионов, обеспечивающих подготовку специалистов для сферы общественного питания. Могилевская команда примет участие в нем впервые. Егор Окунев и Екатерина Чурбанова будут готовить блюда и закуски и соревноваться в конкурсе поваров, а Дарья Ерофеенко пройдет тестирование на английском языке на предмет знания классической технологии обслуживания гостей в ресторане, проведет тематическую сервировку стола и обслуживание в номере гостиницы.

Преподаватели и студенты проведут мастер-класс по приготовлению драников.

Основными задачами конкурса являются совершенствование навыков студентов по приготовлению кулинарной продукции, стимулирование их инициативности, изобретательности и креативности, расширение знаний в области обслуживания потребителей, повышение уровня профессионального образования и налаживание сотрудничества между учреждениями образования различных стран, специализирующихся на подготовке специалистов для сферы общественного питания.

"Мы очень надеемся, что наши студенты продемонстрируют достойный уровень профессионализма, их работа будет высоко оценена профессиональным жюри", - добавила Ольга Мацикова.-0-