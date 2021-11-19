Могилевские судэксперты установили личность красноармейца по найденному при раскопках удостоверению

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские судебные эксперты помогли установить личность красноармейца по найденному при раскопках приписному удостоверению. Останки бойца обнаружены во время поисковой экспедиции "Сожский рубеж - 2021". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Поисковая экспедиция стала очень удачной: по результатам полевых поисковых работ в Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах члены историко-патриотического поискового клуба "Виккру" и 52-го специального батальона Министерства обороны подняли останки 41 бойца и командира Красной армии, обнаружили при погибших 13 личных медальонов, номерную медаль и фрагменты документов", - рассказала Ирина Рачковская.

По результатам "Сожского рубежа" имена шести погибших в 1941-м прочитаны - это Федор Никитович Попов, Борис Герасимович Светличный, Иван Сергеевич Судаков, Алексей Кузьмич Борисов, Михаил Егорович Уткин. Кроме того, при одном из бойцов на поле боя 1944 года у д.Сутоки Чаусского района обнаружена медаль "За боевые заслуги", по которой поисковики установили имя старшего сержанта 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии Ильи Андреевича Лазарева. Его родственники найдены в Оренбургской области.

"Когда пролежавшие 80 лет в земле документы сохраняются в хорошем состоянии - это удача. В другом случае для прочтения записей в найденных бумагах требуется помощь специалистов. Так вышло и в этот раз. Часть обнаруженных объектов - удостоверение Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР, приписное удостоверение и другие документы, а также фрагмент газеты - были направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области на исследование для установления личных данных павших защитников Родины", - добавила главный специалист.

Как отметил главный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов УГКСЭ по Могилевской области Евгений Лазакович, работа усложнялась состоянием документов, поступивших на исследование. "После длительного нахождения в грунте объекты были плотно сжаты между собой, часть подверглась гниению и разрушению, на поверхности имелись наслоения грунта, - рассказал он. - Первоначальной задачей эксперта было разделить объекты и удалить загрязнения. Для этого они на 48 часов помещались в раствор глицерина в дистиллированной воде, что придало бумаге эластичность и позволило не допустить ее разрушения при послойном разделении спрессованных листов документов. После сушки для установления личных данных красноармейцев применялось микроскопическое исследование документов и исследование в ультрафиолетовых и инфракрасных областях спектра, а для улучшения визуального восприятия слабовидимых штрихов и символов изображения обрабатывались в графическом редакторе. Все это сопровождалось поэтапным отделением частиц грунта, оставшихся в местах расположения рукописных текстов".

Благодаря длительной и кропотливой работе судебного эксперта в приписном удостоверении удалось частично восстановить следующие записи: в строке "Фамилия, имя, отчество" читались буквы "Коновалов ..рий Ананьеви…", в строке "Уроженец" значилось "Сталинградск… Фрунзенский р… Тр…ск…ий".

Минский и могилевский поисковики Александр Дударенок и Павел Кончиков проверили предоставленную экспертами УГКСЭ информацию по соответствующим банкам данных и нашли совпадения. Личность бойца удалось установить. Это Гурий Ананиевич Коновалов 1920 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фрунзенского района, Трясиновского сельсовета, хутора Переполи. При содействии судебных экспертов поисковики установили место гибели красноармейца - район деревни Свенск Славгородского района, где шли оборонительные бои во второй половине июля 1941 года. Рядовой Гурий Ананиевич воевал в составе 219-й механизированной стрелковой дивизии 25-го механизированного корпуса.

По информации поисковиков, семья Коноваловых, проживавшая на хуторе Перепольский в Сталинградской области, отправила на фронт главу семьи и четверых сыновей: Терентия, Степана, Гурия и Ивана. С войны вернулись только Степан и Иван. Терентий и Гурий считались без вести пропавшими. Поисковики нашли племянницу Гурия Коновалова. Планируется передать останки бойца для перезахоронения на его родине.-0-

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области