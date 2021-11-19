Могилевские судэксперты установили личность красноармейца по найденному при раскопках удостоверению

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 19 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:06 Директор и главный ветврач сельхозпредприятия Шкловского района скрыли падеж скота Происшествия
12:01 Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Витебске пройдет в БЕЛТА 22 ноября Общество
11:58 Рахманов: основные критерии совершенствования Конституции - мир, независимость, благополучие людей Общество
11:57 Два сельхозпредприятия Барановичского района экономили на доплатах молодым специалистам Происшествия
11:56 Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ открыли в Могилевском районе Регионы
11:52 Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch Общество
11:49 ГПК: Литва не только цинично манипулирует беженцами, но и дезинформирует международные организации Общество
11:47 В Минске жильцы трех домов первыми согласились на энергоэффективные мероприятия по указу №327 Регионы
11:46 Каранкевич назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС Экономика
11:46 Международная выставка индустрии безопасности пройдет летом 2022 года в Минске Общество
11:45 Почти треть жителей Брестской области получили прививки против коронавируса Регионы
11:42 Вблизи деревни Паперня в Минском районе временно ограничат движение транспорта Регионы
11:36 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра Общество
11:33 В России за сутки зафиксирован новый максимум смертей из-за COVID-19 В мире
11:32 Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, особенно для детей Общество
11:32 Петровский: ЕС побоялся вводить против Беларуси очередные экономические санкции Общество
11:30 Покупка билетов на поезда через интернет может быть недоступна в ночь на 20 ноября Общество
11:28 Улахович: чтобы выдерживать конкуренцию, предприятиям нужно осваивать новые технологии и продукцию Экономика
11:25 Лукашенко и Путин провели телефонный разговор Президент
11:24 Пенсионерка из Могилева поверила телефонному мошеннику и лишилась Br3,55 тыс. Происшествия
11:18 В Москве с COVID-19 ежедневно госпитализируют 25-30 детей В мире
11:15 Макей: на примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии Политика
11:09 Соловей: приоритетом региональной политики является создание благоприятных условий для инвесторов Регионы
10:58 Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам не безразлична Политика
10:57 Макей в интервью CNN заявил об абсурдности обвинений в адрес Беларуси Политика
10:55 В Польше задержаны гражданин Украины и двое граждан Германии за помощь беженцам В мире
10:53 Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы Регионы
10:49 Представители МЧС принимают участие в учениях "Кобальт-2021" в Таджикистане Общество
10:49 В Минске от COVID-19 привито более 30% населения, от гриппа - 20% Регионы
10:48 Головченко: нужно выполнить все необходимые мероприятия по признанию ЭЦП Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
19 ноября 2021, 10:32

Могилевские судэксперты установили личность красноармейца по найденному при раскопках удостоверению

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области
Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские судебные эксперты помогли установить личность красноармейца по найденному при раскопках приписному удостоверению. Останки бойца обнаружены во время поисковой экспедиции "Сожский рубеж - 2021". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Поисковая экспедиция стала очень удачной: по результатам полевых поисковых работ в Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах члены историко-патриотического поискового клуба "Виккру" и 52-го специального батальона Министерства обороны подняли останки 41 бойца и командира Красной армии, обнаружили при погибших 13 личных медальонов, номерную медаль и фрагменты документов", - рассказала Ирина Рачковская.

По результатам "Сожского рубежа" имена шести погибших в 1941-м прочитаны - это Федор Никитович Попов, Борис Герасимович Светличный, Иван Сергеевич Судаков, Алексей Кузьмич Борисов, Михаил Егорович Уткин. Кроме того, при одном из бойцов на поле боя 1944 года у д.Сутоки Чаусского района обнаружена медаль "За боевые заслуги", по которой поисковики установили имя старшего сержанта 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии Ильи Андреевича Лазарева. Его родственники найдены в Оренбургской области.

"Когда пролежавшие 80 лет в земле документы сохраняются в хорошем состоянии - это удача. В другом случае для прочтения записей в найденных бумагах требуется помощь специалистов. Так вышло и в этот раз. Часть обнаруженных объектов - удостоверение Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР, приписное удостоверение и другие документы, а также фрагмент газеты - были направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области на исследование для установления личных данных павших защитников Родины", - добавила главный специалист.

Как отметил главный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов УГКСЭ по Могилевской области Евгений Лазакович, работа усложнялась состоянием документов, поступивших на исследование. "После длительного нахождения в грунте объекты были плотно сжаты между собой, часть подверглась гниению и разрушению, на поверхности имелись наслоения грунта, - рассказал он. - Первоначальной задачей эксперта было разделить объекты и удалить загрязнения. Для этого они на 48 часов помещались в раствор глицерина в дистиллированной воде, что придало бумаге эластичность и позволило не допустить ее разрушения при послойном разделении спрессованных листов документов. После сушки для установления личных данных красноармейцев применялось микроскопическое исследование документов и исследование в ультрафиолетовых и инфракрасных областях спектра, а для улучшения визуального восприятия слабовидимых штрихов и символов изображения обрабатывались в графическом редакторе. Все это сопровождалось поэтапным отделением частиц грунта, оставшихся в местах расположения рукописных текстов".

Благодаря длительной и кропотливой работе судебного эксперта в приписном удостоверении удалось частично восстановить следующие записи: в строке "Фамилия, имя, отчество" читались буквы "Коновалов ..рий Ананьеви…", в строке "Уроженец" значилось "Сталинградск… Фрунзенский р… Тр…ск…ий".

Минский и могилевский поисковики Александр Дударенок и Павел Кончиков проверили предоставленную экспертами УГКСЭ информацию по соответствующим банкам данных и нашли совпадения. Личность бойца удалось установить. Это Гурий Ананиевич Коновалов 1920 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фрунзенского района, Трясиновского сельсовета, хутора Переполи. При содействии судебных экспертов поисковики установили место гибели красноармейца - район деревни Свенск Славгородского района, где шли оборонительные бои во второй половине июля 1941 года. Рядовой Гурий Ананиевич воевал в составе 219-й механизированной стрелковой дивизии 25-го механизированного корпуса.

По информации поисковиков, семья Коноваловых, проживавшая на хуторе Перепольский в Сталинградской области, отправила на фронт главу семьи и четверых сыновей: Терентия, Степана, Гурия и Ивана. С войны вернулись только Степан и Иван. Терентий и Гурий считались без вести пропавшими. Поисковики нашли племянницу Гурия Коновалова. Планируется передать останки бойца для перезахоронения на его родине.-0-

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГКСЭ Могилев
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ открыли в Могилевском районе
Фото из архива В Минске жильцы трех домов первыми согласились на энергоэффективные мероприятия по указу №327
Фото из архива Почти треть жителей Брестской области получили прививки против коронавируса
Фото из архива Вблизи деревни Паперня в Минском районе временно ограничат движение транспорта
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: приоритетом региональной политики является создание благоприятных условий для инвесторов
Фото из архива Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы
Главное
Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Головченко: ощутимую долю внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри ЕАЭС
"Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе
Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе
Топ-новости
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек
Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Витебске пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Каранкевич назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС
ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе
Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, особенно для детей
ГПК: Литва не только цинично манипулирует беженцами, но и дезинформирует международные организации
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch
Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам не безразлична
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра
Рахманов: Беларусь проявляет заботу и защиту ко всем людям на территории страны
Щекин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды
Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы
ФОТОФАКТ: Ночь прошла спокойно - утро беженцев в ТЛЦ
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.