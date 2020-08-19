Могилевских выпускников приглашают на обучение востребованным специальностям

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевских выпускников общеобразовательных учреждений, которые не поступили в учебные заведения, приглашают на обучение востребованным специальностям. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защиты горисполкома.

"Мы предлагаем пройти обучение по программе профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего с выдачей диплома установленного образца по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, парикмахер. Срок обучения для каждой специальности - 10 месяцев", - рассказали в управлении.

Есть возможность обучиться и другим востребованным на рынке профессиям. Среди них кондитер, контролер-кассир, мастер по маникюру и педикюру, официант, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, швея. Срок обучения - от 2 до 10 месяцев.

"Услуги по направлению на обучение безработным гражданам предоставляются бесплатно. Во время обучения будет выплачиваться стипендия, есть возможность получить материальную помощь", - отметили специалисты.

По вопросам обучения нужно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома по адресу: Могилев, ул.Космонавтов, 17, каб.15. Телефоны: 8 (0222) 41-88-37, 41-88-10, 76-89-82. При себе необходимо иметь паспорт, аттестат и трудовую книжку (при ее наличии).-0-