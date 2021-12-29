Могилевский дом ребенка с подарками и поздравлениями посетили сотрудники милиции

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский специализированный дом ребенка с подарками и поздравлениями посетили сотрудники милиции. Об этом БЕЛТА сообщила начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова.

"В эти дни по всей стране проходит новогодняя благотворительная акция "Наши дети", и правоохранители региона не остаются в стороне, - сказал начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя. - В каждом районе области наши сотрудники приходят к ребятам с подарками и добрыми поздравлениями. Особое внимание уделяем тем детям, которые в силу различных обстоятельств оказались в непростой жизненной ситуации. В преддверии новогодних и рождественских праздников вниманием должен быть охвачен каждый ребенок, ведь дети - это наше будущее".

Офицерское собрание уже не первый год оказывает помощь специализированному дому ребенка, и этот раз не стал исключением. Так, в преддверии празднования Нового года учреждение посетили Игорь Щербаченя и начальник управления финансов и тыла УВД Сергей Краснов. Гости захватили с собой Деда Мороза и Снегурочку, а также сладкие подарки для ребят. А дети устроили настоящее новогоднее представление. Переодетые в карнавальные костюмы, они торжественно зажгли елочку и показали увлекательные танцевальные номера.

Начальник УВД Могилевского облисполкома поздравил коллектив и воспитанников дома ребенка с праздниками, пожелав всем крепкого здоровья, хорошего настроения и исполнения всего задуманного. "Всегда важно протянуть руку помощи своему ближнему - тому, кто в ней очень нуждается, - подчеркнул он. - Отдельное спасибо хочу сказать работникам этого учреждения: каждый из вас делает большое и благородное дело - заботится о детях, нуждающихся в особом уходе".

Игорь Щербаченя вручил главному врачу учреждения Наталье Александрович денежный сертификат на укрепление материально-технической базы. Руководитель поблагодарила офицерское собрание за внимание и поддержку, отметив, что и ребята, и персонал очень это ценят. "Помощь никогда не бывает лишней, а УВД Могилевского облисполкома уже более четырех лет оказывает нам всестороннюю поддержку, начиная от уборки и ремонта беседок и заканчивая покупкой специальных принадлежностей", - подчеркнула она. Наталья Александрович вручила Игорю Щербачене благодарственное письмо от дома ребенка.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома