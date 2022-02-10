Могилевский институт МВД приглашает абитуриентов познакомиться с реалиями курсантской жизни

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский институт МВД приглашает всех желающих 11 февраля на День открытых дверей. С реалиями курсантской жизни можно будет познакомиться с 14.30 до 16.00, рассказали в милицейском вузе.

Для абитуриентов будет организована выставки специальных средств сотрудников милиции. Кафедра уголовного процесса и криминалистики института продемонстрирует учащимся различные устройства и приспособления из области криминалистической техники. Свои творческие таланты на сцене учебного заведения продемонстрируют курсанты факультета милиции.

Как отметила официальный представитель Могилевского института МВД Марина Громыко, также можно будет ознакомиться с материально-технической базой вуза, в том числе посетить курсантское общежитие, интерактивный тир, специальную полосу препятствий.

"Приемная кампания этого года на факультет милиции уже идет полным ходом, - уточнила Марина Громыко. - До 15 апреля 2022 года абитуриентам института необходимо обратиться в РОВД по месту жительства для того, чтобы начать оформление личного дела на поступление в милицейский вуз".

Гостям Дня открытых дверей лучше сообщить о своем визите заранее по телефону: 80222 71-96-04. Также можно оставить сообщение в официальной группе вуза "ВКонтакте". Кроме того, в институте просят заранее позаботиться о безопасности и надеть маски.-0-