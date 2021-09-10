Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 сентября 2021
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Причастные к повреждению баннеров в Витебске задержаны Происшествия
18:48 Лукашенко направил соболезнование народу Северной Македонии в связи с жертвами при пожаре в COVID-центре Президент
18:44 В Логойске определили лучших среди юных спасателей Минской области Регионы
18:41 11 сентября Усекновение главы Иоанна Крестителя: почему Предтеча на иконах с двумя головами? Общество
18:32 Как в Беларуси выращивают голубику без химикатов, и что в этом деле самое сложное Ссылки на БелТА Плюс
18:30 Минздрав: Роме Когодовскому предстоит курс ранней реабилитации Общество
18:16 Эксперты Беларуси и России презентовали доклад на тему углубления интеграции двух стран Политика
18:10 Госстандарт Беларуси и Росстандарт намерены развивать взаимодействие в цифровых технологиях Общество
18:03 Маршруты общественного транспорта в Минске изменятся 12 сентября из-за полумарафона Регионы
17:57 В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься Президент
17:55 Коласовский театр в 96-м сезоне покажет больше шести премьер Культура
17:53 Трое минчан сорвали госфлаг со здания в Гомеле Происшествия
17:47 Российский эксперт: первостепенными в Союзном государстве являются проблемы интеграции реального сектора экономики Экономика
17:46 Николай Шкред назначен замначальника Службы безопасности Президента Президент
17:43 Герасимов на конференции в Казахстане отметил роль независимого аудита в достижении ЦУР Общество
17:43 В Камеруне выпал снег В мире
17:34 Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства Регионы
17:26 "Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России Общество
17:18 Беларусь и Россия планируют реализовать новые кооперационные проекты Экономика
17:15 Российский экономист подчеркивает важность создания к 2023 году единого рынка газа СГ Экономика
17:07 Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией Общество
17:07 Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест Общество
16:56 Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров Экономика
16:43 Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта Технологии
16:39 Рахманов: динамика интеграции определяется в том числе изменением сил на международной арене Политика
16:38 За участие в прошлогодних беспорядках в Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы Происшествия
16:35 Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери Регионы
16:34 ИНТЕРВЬЮ к юбилею СК: о портрете современного следователя и громких уголовных делах Общество
16:32 Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 32,2% до $26 млрд Экономика
16:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 сентября 2021, 17:34

Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства

Новости темы "Год народного единства"
Забеги, выставки, марафоны, фестивали: в Витебской области отпразднуют День народного единства
Гомельская область встретит участников автопробега "Символ единства"

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский скульптор Александр Миньков приступил к работе над памятным знаком ко Дню народного единства. Тематическая скульптура будет установлена на одной из центральных площадей города - у Могилевского областного лечебно-диагностического центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на камне уже можно отчетливо увидеть василек - именно этот цветок будет венчать памятный знак. По бокам от него разместится белорусский орнамент, такой же, как изображен на Государственном флаге нашей страны, - рассказал про творческую идею автор. - Когда я начал работать над эскизом будущей скульптуры, хотелось найти символ, который бы у всех ассоциировался с Беларусью и нашим народом. Вспомнилось, что, когда я летал белорусскими самолетами, у них на хвостах был изображен василек. Так появилась идея".

Скульптура будет выполнена в авторской технике. "Будет много прорезных элементов. Орнамент же напомнит гравюру. Это достаточно тонкая и сложная работа, которая требует максимальной концентрации. Гранит ошибок не прощает", - отметил Александр Миньков.

Скульптуру создают из мансуровского гранита, который приехал в Могилев с Урала. Общий вес плиты - около 1,5 т. Поверхностная эрозия на таком камне начинается не раньше, чем через 300 лет. "Высота памятного знака будет около 3 м. Мансуровский гранит с Урала выбрали в качестве материала неспроста: он более светлый, с легким зеленым переливом. На мой взгляд, это соответствует общему стилю и тематике новой композиции", - отметил скульптор.

Как поделился Александр Миньков, создавать композицию ко Дню народного единства почетно и волнительно. "Это еще новый праздник для нашей страны, который впервые будет отмечаться в этом году. И конечно, это большая гордость, что именно мне доверили создавать памятный знак. Это интересная, хоть и сложная работа, - отметил он. - Мы живем в Могилеве, здесь растут мои дети. И через много лет скульптуру будут видеть мои внуки и правнуки - такая память сохранится на века".

Александр Миньков уже около 15 лет создает скульптуры из камня. Его работы можно найти в разных уголках региона. Одна из последних - "Явление иконы". Гранитный ангел с бронзовой иконой размещается в Белыничах, достопримечательность была открыта в прошлом году в День письменности.

К установке памятного знака в Могилеве приступят уже на следующей неделе. Торжественное открытие состоится 17 сентября в 10.45.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев скульптура
Новости рубрики Регионы
В Логойске определили лучших среди юных спасателей Минской области
Фото из архива Маршруты общественного транспорта в Минске изменятся 12 сентября из-за полумарафона
Фото из архива Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери
Фото из архива В Воложинском районе спасатели помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса
Виктор Михаловский Системы подачи кислорода модернизируют в больницах пяти городов Брестской области
Фото из архива Автопарк барановичской станции скорой помощи пополнился новой машиной
Главное
Во время встречи "Таких шагов мы еще не предпринимали". Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией
Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ
Кочанова встретилась с председателями райисполкомов
Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!
Топ-новости
В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься
Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета
Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада
Николай Шкред назначен замначальника Службы безопасности Президента
Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией
По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября
Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси
Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"
Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест
"Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России
Сегодня во Дворце спорта выберут "Мисс Беларусь - 2021"
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства
Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.