Могилевский облисполком и Банк ВТБ будут взаимодействовать по кредитованию предпринимателей

12 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский облисполком и ЗАО "Банк ВТБ" сегодня подписали соглашения о взаимодействии по вопросам предоставления льготных банковских кредитов, в том числе микрокредитов субъектам малого предпринимательства региона. Подписи под документом поставили заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар и заместитель председателя правления банка Павел Мандрыка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевская область активно сотрудничает и с другими банками по вопросам поддержки развития предпринимательства в виде субсидирования процентных ставок, по кредитам, - отметил после подписания соглашения Руслан Страхар. - Вместе с тем мы видим в этой форме поддержки бизнеса огромный потенциал, поэтому подписание очередного соглашения с Банком ВТБ является хорошим сигналом для всех предпринимателей о том, что мы и дальше будем вовлекать малый и средний бизнес в активную инвестиционную деятельность с помощью инструментов поддержки банковских кредитов, компенсируя из бюджета часть процентной ставки. В этом случае выигрывают все: и банки, и бизнес-сектор, и облисполком, так как мы будем создавать новые и расширять существующие производства, в итоге появятся и новые рабочие места".

По мнению Павла Мандрыки, банки должны совместно с органами власти решать поставленные задачи по развитию экономики. "И мы готовы для субъектов хозяйствования Могилевской области создать максимально комфортные условия по кредитованию инвестпроектов. Помимо средств облисполкома, мы будем вкладывать собственные ресурсы, таким образом, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и, надеюсь, долгосрочным", - сказал заместитель председателя правления банка.

Предметом подписанного соглашения является взаимодействие сторон по вопросам предоставления субъектам малого предпринимательства Могилевской области банковских льготных кредитов, выдаваемых за счет средств областного бюджета, размещенных во вклад (депозит) банка, в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Льготные кредиты предоставляются субъектам малого предпринимательства при реализации ими инвестиционных проектов, бизнес-проектов, направленных на создание, развитие и расширение производства товаров; организацию, развитие производства, реализацию экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

В целом по госпрограмме поддержки малого и среднего предпринимательства в областном бюджете на текущий год выделено Вr3,5 млн, а конкретно на льготное кредитование предусмотрено около Вr3 млн.-0-