Могилевский облсовет депутатов будет развивать прямые контакты с законодателями Ленинградской области

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Могилевский областной Совет депутатов и Законодательное собрание Ленинградской области России заключили соглашение о сотрудничестве и развитии взаимоотношений. Документ подписали председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Документ закрепил намерения депутатского корпуса белорусского и российского регионов развивать прямые контакты между парламентскими структурами, осуществлять обмен опытом по вопросам местного самоуправления, правового регулирования парламентской деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.
Во время визита также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимодействия.-0-
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