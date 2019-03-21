Могилевский облсовет депутатов будет развивать прямые контакты с законодателями Ленинградской области

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Могилевский областной Совет депутатов и Законодательное собрание Ленинградской области России заключили соглашение о сотрудничестве и развитии взаимоотношений. Документ подписали председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Документ закрепил намерения депутатского корпуса белорусского и российского регионов развивать прямые контакты между парламентскими структурами, осуществлять обмен опытом по вопросам местного самоуправления, правового регулирования парламентской деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.

Во время визита также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимодействия.-0-