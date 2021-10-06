Могилевский перевозчик выплачивал зарплату в конвертах

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. После обнаружения факта выплаты зарплаты в конвертах могилевский перевозчик доплатил в бюджет Br11,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Факт выплаты заработной платы в конвертах выявлен инспекцией МНС по Октябрьскому району Могилева. Установлено, что на протяжении 2020 года наличная выручка от пассажиров оседала в карманах водителей и руководителя одной из могилевских фирм-перевозчиков. При этом среднемесячная заработная плата одного работника составила всего Br150 руб.

Фирме-перевозчику направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с заработной платы в сумме Br11,4 тыс. руб. Коммерческой организацией уведомление исполнено, подоходный налог поступил в бюджет.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.-0-