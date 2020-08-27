Могилевский театр кукол подготовил интерактивную программу ко Дню знаний

27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной театр кукол ко Дню знаний готовит интерактивную программу. Об этом БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Наших маленьких зрителей и их родителей 1 сентября мы приглашаем на мероприятие. Для гостей подготовили интересную интерактивную программу, которая пройдет на открытом воздухе. Будет задействована территория возле театра, а в окнах театра ребят будут приветствовать герои любимых сказок", - рассказали в театре.

Во время праздника, который начнется в 17.20, гости смогут сфотографироваться и пообщаться со сказочными персонажами. Кроме того, у всех желающих будет возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

После праздника на открытом воздухе в театре кукол пройдет спектакль "Приключения Буратино, или Тайна Золотого ключика". Начало спектакля в 18.00.-0-