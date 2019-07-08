Могилевский университет продовольствия подписал с китайской компанией договор о сотрудничестве по обучению

8 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский государственный университет продовольствия подписал договор о сотрудничестве с консалтинговым обществом с ограниченной ответственностью "Донг Фанг Хонг Юан" (КНР, Пекин), сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Игорь Давидович.
"Инициативу завязать с нами сотрудничество проявили представители китайской компании, которая активно участвует в проекте развития программы обучения китайских граждан за границей, - рассказал проректор по научной работе. - На встрече с ее полномочным представителем Сюй Цзывэем мы обсудили вопросы возможности обучения в нашем университете китайцев по профилю переработки пищевой продукции, а также налаживания сотрудничества с китайскими вузами, в том числе по реализации совместных проектов и образовательных программ".
В вузе имеется опыт обучения китайских граждан. Но пока это были единичные случаи. "Выйти на китайский образовательный рынок не так просто. У нас уже были попытки, но ощутимых результатов они не принесли. Надеемся, что с помощью нового партнера мы наладим системную работу по экспорту образовательных услуг и установим тесные контакты с китайскими вузами".
По итогам переговоров подписан договор о сотрудничестве. Сюй Цзывэю выдан сертификат официального партнера университета по набору, направлению и обучению иностранных граждан из Китая. Представитель китайской компании расскажет о могилевском вузе в Поднебесной и займется подбором кандидатов для обучения в Могилеве. -0-
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