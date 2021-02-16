Могилевское агентство по госрегистрации и земельному кадастру проведет бесплатные консультации

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день бесплатных консультаций пройдет 18 февраля в формате прямых телефонных линий в Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Граждане и представители юридических лиц смогут получить бесплатную правовую консультацию по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки.

Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00.

С контактной информацией можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.-0-