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24 февраля 2020, 14:15

"Могилевзеленстрой" готовит к 8 Марта более 20 тыс. цветов

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. цветов готовит коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела маркетинга и сбыта "Могилевзеленстроя" Мартина Богайчук.

"В этом году к 8 Марта мы подготовили более 20 тыс. цветов. В фирменной торговой сети будет представлено около 10 тыс. роз белорусского и импортного производства. Около 9 тыс. тюльпанов, выращенных в теплицах нашего предприятия. Эти цветы продолжают пользоваться большим покупательским спросом в Международный женский день", - поделилась Мартина Богайчук.

Цены на розы варьируются от Br3 до Br5 в зависимости от длины стебля. Стоимость одного тюльпана составит Br2.

Кроме этого, в продажу поступят другие виды весенних цветов: эустомы, альстромерии, ирисы, гортензии, орхидеи, кустовые розы, хризантемы, герберы, лилии. "Радовать представительниц прекрасного пола будет и традиционный символ праздника - мимоза", - отметила Мартина Богайчук. Также будет предложен широкий ассортимент комнатных растений из Беларуси и Нидерландов.

Для удобства покупателей в продаже будут представлены тематические открытки, корзинки и оригинальные коробки для цветов, разнообразные упаковки - флористы оформят букет на любой вкус. Помимо этого, 8 Марта планируется продлить режим работы магазинов "Могилевзеленстроя": с 8.00 до 19.00.-0-

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