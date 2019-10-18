Молдова предлагает Гомельской области реализовать вместе проект по выращиванию грецких орехов

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молдова совместно с Гомельской областью могли бы реализовать совместные проекты по выращиванию грецких орехов и производству других культур. С таким предложением выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан сегодня во время международного форума "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя экономический потенциал Молдовы, а также перспективы развития сотрудничества, особый акцент дипломат сделал на производстве продовольственных экологических продуктов. "Молдова серьезно работает по этой теме. Данная продукция пользуется большим спросом, в том числе в Западной Европе. Это и зерновые, и грецкие орехи, и другие продукты", - пояснил Виктор Сорочан. Он подчеркнул, что по поставкам грецких орехов Молдова является одним из основных торговых партнеров Евросоюза. В этой связи посол предложил Гомельской области обдумать реализацию на научной основе совместного проекта. По его мнению, такое сотрудничество будет успешным и принесет пользу обеим сторонам.

Виктор Сорочан убежден в перспективности и таких совместных проектов, как производство семян кукурузы, выращивание винограда, производство винных материалов, коньячных спиртов.

Посол считает важным и создание онлайн-платформы для обмена контактами свободными экономическими зонами двух стран, развитие взаимодействия в IT-сфере, создание кооперационных производств для выхода на рынки третьих стран.

Перспективность названных проектов подчеркнул и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. По его словам, первые гектары виноградников намерены заложить в Гомельской области уже в следующем году. Будут проработаны и возможности реализации других предложений.

Как пояснили в Гомельском облисполкоме, в январе-августе этого года темп роста товарооборота региона с Молдовой составил 108,7% к такому же прошлогоднему периоду. В Молдову свои товары поставляют более 110 предприятий. Основные позиции экспорта - неармированное листовое стекло, зерноуборочные комбайны, молочные пасты и консервы, проволока, тросы, кабели, картофель, пиломатериалы. За январь-июнь этого года в экономику Гомельской области из Молдовы привлечено иностранных инвестиций в размере $184,6 тыс.-0-