Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста

7 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Божественная литургия и благодарственный молебен в честь 1000-летия Бреста состоялись сегодня во всех храмах города, передает корреспондент БЕЛТА.

К духовной акции присоединились представители всех религиозных конфессий - православная, римско-католическая и греко-католическая церкви, протестантские, еврейские и мусульманская общины. Молитвы о городе и горожанах, о мире и благополучии Бреста прозвучали в соборах и церквях, костелах, синагоге, молитвенных домах. Мессу в костеле Воздвижения Святого Креста возглавил епископ Пинской епархии Антоний. В Свято-Николаевской братской церкви службу совершил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Участие в праздничном богослужении приняли руководители города во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, представители многочисленных делегаций, прибывших на торжества в областной центр.

Ровно в полдень праздничную атмосферу города-юбиляра дополнил многоголосый колокольный перезвон.

"Мы являемся участниками исторического и великого события - празднуем тысячелетие нашего города, - сказал владыка Иоанн. - На всех нас лежит большая ответственность: какой город мы оставим потомкам. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Нужно стремиться к тому, чтобы дать хороший импульс будущему. Мы не должны забывать о духовном развитии нашего народа, жителей этого города, всех нас. Потому что именно духовное начало - это основа основ всего".

Архиепископ пожелал городу и его жителям Божьей помощи, мира и благоденствия: "Дорогой город Брест! Шагай вперед во второе тысячелетие! Будь мудрым, будь мирным, будь терпеливым и развивайся для того, чтобы жители твои радовались и развивались духовно". Он поблагодарил руководство Бреста за добрые дела и выразил уверенность, что церковь и органы власти и дальше будут сотрудничать на благо его граждан. За заслуги перед Белорусской православной церковью архиепископ вручил председателю горисполкома награду БПЦ - орден святителя Кирилла Туровского.

Александр Рогачук поблагодарил за высокую награду и в свою очередь преподнес владыке только что изданную "Энциклопедию Бреста". "Я не сомневаюсь, что строить город брестчанам удается с Божьей помощью. Только опираясь на веру, можно двигаться вперед. И тот факт, что сегодня в Бресте строится шесть новых храмов, говорит о том, что он растет и развивается. Не сомневаюсь, что и во втором тысячелетии, опираясь на то, что сделано нашими предками, нынешним поколением, наш город не потеряет темпы, всегда будет городом духовным", - сказал мэр. Он поздравил всех прихожан с праздником, пожелал здоровья и процветания.

В честь тысячелетнего юбилея представители разных конфессий подготовили праздничные программы. Сегодня в центральных храмах проходят концерты духовной музыки.

Сердечные поздравления по случаю 1000-летия города направил брестчанам митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси - с пожеланиями крепкого здравия, мира, Божьей помощи в созидательных трудах и "многая лета Бресту и всем его жителям".-0-