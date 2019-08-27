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27 августа 2019, 08:59

Молитвы о Бресте и жителях пройдут в храмах города в честь тысячелетия

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 7 сентября в честь тысячелетия областного центра в храмах прозвучат молитвы о городе и его жителях, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Утром в Свято-Николаевской братской церкви архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн примет участие в основном праздничном богослужении. В костеле Воздвижения Святого Креста также прозвучит молитва о городе и его жителях, службу совершит епископ Пинской епархии Антоний. К духовной акции присоединятся представители практически всех религиозных конфессий. В честь тысячелетия Бреста в полдень христианские храмы устроят колокольный перезвон.

Торжества по поводу юбилея состоятся 6-8 сентября. Ведущие белорусские телеканалы будут вести трансляции с основных мероприятий. Гуляния пройдут более чем на десяти тематических площадках. В частности, спортивную зону обустроят у Ледового дворца, историческую - у археологического музея "Берестье", город ремесел - на улице Гоголя. "Закупили трибуны более чем на 2 тыс. посадочных мест. Из них 800 будет на площади Ленина, еще 1,2 тыс. - на гребном канале, - рассказал Вадим Кравчук. - На гребном канале в 21.00 состоится основное действо. Шоу "Миллениум" продлится два часа, вход свободный. В 23.00 начнется салют, продолжится вечер дискотекой для молодежи".

Еще одним знаковым мероприятием обещает стать карнавал, его первоначальный маршрут немного изменился. Он стартует из трех точек: от перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, от набережной Мухавца по улице Ленина и со стороны Брестской крепости по проспекту Машерова. Колонны соединятся в одну на улице Ленина и будут двигаться к парку культуры и отдыха. "Красочные композиции готовят многие субъекты хозяйствования, будут использованы передвижные платформы. Для участия в карнавале приедут гости из других городов. Секретов раскрывать не стану, но будет очень интересно", - пообещал первый вице-мэр.

В праздновании тысячелетия Бреста примут участие более 40 делегаций. С юбилеем города жителей поздравят представители всех областных центров Беларуси, а также побратимы из-за рубежа. Ожидается приезд партнеров из Украины, России, Израиля, Польши, Нидерландов, Болгарии, Германии, Сербии, Гвинеи-Бисау, Словакии, Венгрии, Латвии.-0-

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