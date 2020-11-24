Молочная альтернатива

Опыт работы, наличие собственной лаборатории и высокая квалификация сотрудников позволяют ООО "Роскорм" на протяжении 16 лет разрабатывать рецепты высококачественных заменителей цельного и обезжиренного молока "Агромикс", кормов и комбикормов, а также балансирующие концентраты, которые соответствуют современным стандартам.

ООО "Роскорм" – это небольшое предприятие в районном центре Малорита, в штате которого трудится 48 человек, в том числе специалисты в животноводстве. С момента образования в структуре ОАО "Савушкин продукт" в 2004 году здесь производят заменители сухого молока для выпойки молодняка и занимаются приготовлением комбикормов. С 2015-го для молодняка предприятие также освоило выпуск комбикормов. Контроль за их качеством – строгий, осуществляется согласно кормовым регламентам и ветеринарным требованиям Республики Беларусь. Кроме того, в составе "Роскорм" имеется своя лаборатория, оснащенная по последнему слову техники.

Директор ООО "Роскорм" Ольга Головчик

– В основном заменители молока "Агромикс" реализуем на рынке Российской Федерации. Ежемесячно в соседнюю страну экспортируем около 400 тонн различных видов. Наши партнеры – ведущие производители свинины, молока и комбикормов, – отмечает директор ООО "Роскорм" Ольга Головчик. – На территории Беларуси продаем в розницу через торговые точки ОАО "Жабинковский комбикормовый завод".

Ассортимент продукции представлен тремя наиболее востребованными в личном подсобном хозяйстве видами заменителей с максимально удобной для потребления и транспортировки упаковкой по 5 и 10 кг.

Заменитель молока "Агромикс-3" используется для выпойки маленьких поросят с двухнедельного возраста и добавки в приготовленные корма.

Главный технолог Алла Хотынюк

– Высокое содержание лактозы (молочного сахара не ниже 70%), которая является важным питательным веществом, обеспечивает качество усвоения корма и количество полученной энергии, необходимой для полноценного роста и развития животного, – поясняет главный технолог Алла Хотынюк. – Лактоза положительно влияет на образование молочнокислых бактерий в кишечнике. Попадая в толстый кишечник, она становится питательным субстратом для молочнокислых бактерий, вырабатывающих молочную кислоту. Та, в свою очередь, создает в кишечнике среду, подавляющую патогенные микроорганизмы. Поэтому, чтобы получаемые жирные корма лучше усваивались, жизненно важно присутствие молочной лактозы.

"Агромикс 12% жирности" предназначен для выпойки телят и козлят. Сухую смесь необходимо восстанавливать теплой водой 35–40 градусов. На выходе получается полноценное молоко для роста, развития и здоровья молодняка с лактозой 40%, протеином 20%.

– Животные быстро и безболезненно переходят на грубые корма, растут здоровыми, с высокой дальнейшей продуктивностью, – говорит Алла Васильевна. – Макро- и микроэлементы, набор необходимых аминокислот, пробиотиков в составе "Агромикса" максимально приближены к материнскому молоку.

Еще один вид – заменитель молока "Агромикс 2". Рекомендован для ввода в комбикорм. Он богат своим соотношением белка (30%) и лактозы (30%). Данный продукт позволяет сбалансировать грубые корма по важным для роста и развития компонентам.

– К каждой упаковке приложена инструкция по применению и контактные данные специалистов, которые проконсультируют по любым вопросам, – подчеркивает директор предприятия. – В розничной торговле мы представляем только самые часто используемые виды. Но ООО "Роскорм" всегда готово предоставить информацию обо всех существующих видах, а также разработать и произвести заменитель молока по индивидуальной заявке.

Современные заменители молока "Агромикс" позволяют подбирать идеальные соотношения натуральных компонентов, которые обеспечивают оптимальное и безопасное для здоровья развитие животных определенного возраста и веса.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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