Молочная альтернатива

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:14 Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии Регионы
10:06 Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ Общество
10:06 В Украине за сутки выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19 В мире
10:03 В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны девять человек Происшествия
09:58 Отраслевой профсоюз за январь-сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов Общество
09:56 Молодой мужчина погиб при пожаре в своем доме в Пинске Происшествия
09:55 Касинский: призыв - наиболее рациональный вариант обеспечения военной безопасности Общество
09:48 Жертвами циклона "Гати" в Сомали стали восемь человек В мире
09:32 При пожаре в многоэтажке в Минске эвакуированы 15 человек Происшествия
09:25 В Барановичах работники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире Происшествия
09:19 Грузия занимает первое место в мире по числу случаев коронавируса за неделю В мире
09:16 Падение промпроизводства в Украине ускорилось В мире
09:09 Под Минском автомобиль насмерть сбил перебегавшего трассу мужчину Происшествия
09:05 ВОЗ предостерегает от снятия ограничений в Рождество В мире
09:01 Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров Калейдоскоп
09:00 Главная елка страны "Волшебный мир" во Дворце Республики Афиша
08:58 Число случаев COVID-19 в мире превысило 59 млн В мире
08:55 Команда Байдена вскоре начнет переговоры о передаче полномочий с представителями федеральных ведомств В мире
08:48 В центре Гомеля горело кафе Происшествия
08:44 Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену В мире
08:43 Движение на Автозаводской линии минского метро восстановлено Регионы
08:36 На Автозаводской линии минского метро приостановлено движение поездов Регионы
08:29 ЧП на оборонном заводе в Башкортостане - один человек погиб В мире
08:26 Великобритания сократит период обязательной самоизоляции для приезжих из-за рубежа В мире
07:46 В Лидском районе мужчина погиб при пожаре в доме Происшествия
07:40 Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Зельвенском районе Происшествия
07:35 Жителям трех домов в Полоцке несколько лет не начисляли плату за капремонт Регионы
07:19 В Никарагуа при падении грузовика в овраг погибли 16 человек В мире
07:13 Число вакансий в Брестской области в шесть раз превышает количество безработных Регионы
07:02 Закрытие третьего трудового семестра состоится в Могилеве Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
24 ноября 2020, 09:00

Молочная альтернатива

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Забота с доставкой на дом
Технологии успеха

Опыт работы, наличие собственной лаборатории и высокая квалификация сотрудников позволяют ООО "Роскорм" на протяжении 16 лет разрабатывать рецепты высококачественных заменителей цельного и обезжиренного молока "Агромикс", кормов и комбикормов, а также балансирующие концентраты, которые соответствуют современным стандартам.

ООО "Роскорм" – это небольшое предприятие в районном центре Малорита, в штате которого трудится 48 человек, в том числе специалисты в животноводстве. С момента образования в структуре ОАО "Савушкин продукт" в 2004 году здесь производят заменители сухого молока для выпойки молодняка и занимаются приготовлением комбикормов. С 2015-го для молодняка предприятие также освоило выпуск комбикормов. Контроль за их качеством – строгий, осуществляется согласно кормовым регламентам и ветеринарным требованиям Республики Беларусь. Кроме того, в составе "Роскорм" имеется своя лаборатория, оснащенная по последнему слову техники.

Директор ООО "Роскорм" Ольга Головчик
Директор ООО "Роскорм" Ольга Головчик

– В основном заменители молока "Агромикс" реализуем на рынке Российской Федерации. Ежемесячно в соседнюю страну экспортируем около 400 тонн различных видов. Наши партнеры – ведущие производители свинины, молока и комбикормов, – отмечает директор ООО "Роскорм" Ольга Головчик. – На территории Беларуси продаем в розницу через торговые точки ОАО "Жабинковский комбикормовый завод".

Ассортимент продукции представлен тремя наиболее востребованными в личном подсобном хозяйстве видами заменителей с максимально удобной для потребления и транспортировки упаковкой по 5 и 10 кг.

Заменитель молока "Агромикс-3" используется для выпойки маленьких поросят с двухнедельного возраста и добавки в приготовленные корма.

Главный технолог Алла Хотынюк
Главный технолог Алла Хотынюк

– Высокое содержание лактозы (молочного сахара не ниже 70%), которая является важным питательным веществом, обеспечивает качество усвоения корма и количество полученной энергии, необходимой для полноценного роста и развития животного, – поясняет главный технолог Алла Хотынюк. – Лактоза положительно влияет на образование молочнокислых бактерий в кишечнике. Попадая в толстый кишечник, она становится питательным субстратом для молочнокислых бактерий, вырабатывающих молочную кислоту. Та, в свою очередь, создает в кишечнике среду, подавляющую патогенные микроорганизмы. Поэтому, чтобы получаемые жирные корма лучше усваивались, жизненно важно присутствие молочной лактозы.

"Агромикс 12% жирности" предназначен для выпойки телят и козлят. Сухую смесь необходимо восстанавливать теплой водой 35–40 градусов. На выходе получается полноценное молоко для роста, развития и здоровья молодняка с лактозой 40%, протеином 20%.

– Животные быстро и безболезненно переходят на грубые корма, растут здоровыми, с высокой дальнейшей продуктивностью, – говорит Алла Васильевна. – Макро- и микроэлементы, набор необходимых аминокислот, пробиотиков в составе "Агромикса" максимально приближены к материнскому молоку.

Еще один вид – заменитель молока "Агромикс 2". Рекомендован для ввода в комбикорм. Он богат своим соотношением белка (30%) и лактозы (30%). Данный продукт позволяет сбалансировать грубые корма по важным для роста и развития компонентам.

– К каждой упаковке приложена инструкция по применению и контактные данные специалистов, которые проконсультируют по любым вопросам, – подчеркивает директор предприятия. – В розничной торговле мы представляем только самые часто используемые виды. Но ООО "Роскорм" всегда готово предоставить информацию обо всех существующих видах, а также разработать и произвести заменитель молока по индивидуальной заявке.

Современные заменители молока "Агромикс" позволяют подбирать идеальные соотношения натуральных компонентов, которые обеспечивают оптимальное и безопасное для здоровья развитие животных определенного возраста и веса.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
животноводство Малорита предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии
Фото из архива Движение на Автозаводской линии минского метро восстановлено
Фото из архива На Автозаводской линии минского метро приостановлено движение поездов
Забота с доставкой на дом
Фото из архива Жителям трех домов в Полоцке несколько лет не начисляли плату за капремонт
Фото из архива Число вакансий в Брестской области в шесть раз превышает количество безработных
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Картина дня: доклад министра обороны, проверка пищеблоков в школах и "Волонтер года - 2020"
Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях
Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ
Отраслевой профсоюз за январь-сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов
Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС"
Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями
Карпенко: организация питания учащихся должна находиться на постоянном контроле
Беларусь и ЮНЕСКО - история плодотворного взаимодействия
РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева
Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
Арина Пехтерева выступит на детском "Евровидении" под номером 5
Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште
Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря
Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси
В медучреждениях Гомельской области с начала года создано 8 профсоюзных первичек
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.