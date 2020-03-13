Молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов планируют построить в Житковичском районе к июлю

13 марта, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. Новую молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов дойного стада планируют построить вблизи деревни Дяковичи Житковичского района к июлю. Такие сроки премьер-министр Сергей Румас обозначил сегодня во время посещения Туровского молочного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас во время посещения предприятия

Новый объект УП "Молочная правда" станет частью сырьевой зоны Туровского молочного комбината. При строительстве используются передовые итальянские технологии в области молочного скотоводства. Это будет объект закрытого типа с несколькими функциональными зонами. Он займет свыше 24 га.

Проектная мощность предусматривает годовое производство молока в 21,9 тыс. т.

Туровский молочный комбинат

Как было отмечено, в прошлом году Туровский молочный комбинат экспортировал продукции на $72 млн. Ориентир 2020-го - $109 млн. Поставки идут в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Иорданию, Украину, Молдову и другие страны. В прошлом году первые партии отгрузили в Японию.

Сергей Румас обсудил с руководством комбината вопросы расширения присутствия продукции комбината на разных рынках, перспективы дальнейшего развития предприятия, формирования сырьевой базы.

На предприятии

ОАО "Туровский молочный комбинат" - современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Предприятие запустили в эксплуатацию в 2013 году. Продукция является импортозамещающей. Около 80% производимого отправляется на экспорт.-0-

Фото Сергея Холодилина