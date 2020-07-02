Молочно-товарный комплекс на 1,5 тыс. голов скота откроют в Пинском районе

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый молочно-товарный комплекс откроют в ОАО "Парохонское" Пинского района 3 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Строительство молочно-товарного комплекса "Дубновичи" началось в августе прошлого года и велось за счет собственных средств предприятия и кредитных ресурсов. Ориентировочная стоимость значимого животноводческого объекта составила Br12 млн. Это шестая по счету ферма "Парохонского", рассчитанная на содержание 1,5 тыс. голов скота. Дополнительно здесь создано 25 рабочих мест с достойной зарплатой и комфортными условиями труда.

"Сейчас в районе строится шесть молочно-товарных комплексов, но похожего пока нет. Мы постарались, чтобы это была не ферма в старом понимании, а серьезное предприятие по производству молока. Здесь учтены новейшие вопросы технологии, аккумулирован лучший отечественный и зарубежный опыт. В частности, существенно улучшены условия для работы зооветеринарной службы, содержания животных. В доильном зале установлено шведское оборудование. С рентабельностью молока 25-30%, думаю, за восемь лет мы эту ферму окупим, а дальше начнем работать на прибыль", - поделился планами директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко.

Сейчас дойное стадо хозяйства насчитывает 5,2 тыс. коров со средним удоем в 8 тыс. кг молока. С вводом в строй нового комплекса здесь планируют увеличить поголовье на 600 коров и нарастить валовое производство молока примерно на 12%. На сегодня "Парохонское" обеспечивает четверть всего объема молока, производимого в Пинском районе.

В настоящее время в районе содержится самое большое поголовье крупного рогатого скота в Беларуси - свыше 97 тыс. голов. За прошлый год хозяйства района произвели свыше 152 тыс. т молока. Это второй результат в Брестской области и четвертый - в стране.-0-