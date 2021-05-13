Молочные консервы Рогачевского МКК впервые отгрузили в Иорданию

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молочные консервы Рогачевского МКК впервые отгружены в Иорданию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В апреле география поставок комбината пополнилась еще одной страной. Молочные консервы ОАО "Рогачевский МКК" в ассортименте были направлены на северо-запад Аравийского полуострова.

Как уточнили на предприятии, молочные продукты достаточно широко используют в иорданской кухне. В стране налажено собственное производство сгущенного молока, однако для удовлетворения потребности в этом продукте во всех сферах его также импортируют из-за границы.

"Партнеры из Иордании провели дегустацию сгущенного молока нашего производства и по достоинству оценили и необыкновенный вкус, и безупречное качество. Также произвело впечатление сгущенное молоко с добавлением какао и кофе. В ближайшее время наше сгущенное классическое молоко с сахаром и молоко с натуральными добавками смогут попробовать жители Иордании и оценить настоящее качество натуральной сгущенки", - рассказали на предприятии.

В 2020 году Рогачевский МКК расширил экспортные направления продукции за счет укрепления позиций на имеющихся рынках, а также выхода на новые. Первые четыре месяца 2021 года также стали продуктивными для комбината в этом плане.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-