Молодечненский район отмечает 80-летие

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Молодечненского района и подведению итогов социально-экономического развития в 2019 году, прошло в городском Дворце культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Открыло программу лазерное шоу "История 80 лет". Далее зрителям продемонстрировали фильм о лучших трудовых коллективах района. Также состоялось чествование почетных граждан района и Молодечно, прошлых председателей райисполкома и заслуженных работников различных отраслей народного хозяйства. Праздничное настроение создавали хореографические коллективы учреждений образования: они выступили с ярким флешмобом. Музыкальные номера представили белорусские исполнители - уроженцы Молодечно и района.

В мероприятии принял участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он поблагодарил местных жителей за плодотворную работу и отметил большой потенциал района. "Из года в год вы отдаете свои силы, энергию и труд на благо Молодечненского района, а значит, и области в целом. Ваш край обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в обозримом будущем стать мощным промышленным, транспортным и сельскохозяйственным центром. Например, в последние годы получила достойное развитие инфраструктура комфортной жизни: построены современный спортивный центр, благоустроен городской парк, возводится жилье. В этом году завершается реализация комплексного плана развития Молодечненского региона, разработанного по прямому поручению главы государства. Многое уже сделано. Но и за 2020 год нужно успеть немало. Уверен, общими усилиями эта задача будет достойно решена, а город и район станут еще одной точкой роста Минщины", - заключил губернатор.

Александр Турчин

Молодечненский район был образован в 1940 году. Сегодня здесь проживают свыше 141 тыс. человек. Сам город расположен на реке Уша в 72 км от Минска, это крупнейший промышленный, культурный, спортивный центр региона. В Молодечно развиты промышленно-строительный комплекс, торговое и бытовое обслуживание, социальная сфера. Ежегодно здесь проводится более 30 культурных мероприятий международного, республиканского и областного значения, в том числе Национальный фестиваль белорусской поэзии и песни.-0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома

Новый ЗАГС построят в Молодечно Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин на торжественном мероприятии в честь 80-летия Молодечненского района.