Молодечно и китайский Юньфу намерены развивать сотрудничество в экономической и социальной сферах

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о намерениях установления побратимских отношений между Молодечно и китайским городом Юньфу провинции Гуандун заключено сегодня во время деловой встречи в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои подписи под документом поставили председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов и мэр Юньфу Ван Шэн. Стороны договорились поддерживать дружественные отношения между жителями двух городов, содействовать установлению экономических и торговых контактов, сотрудничать и проводить обмены в сферах науки и техники, образования, культуры и других областях.

Во время подписания

По словам Юрия Горлова, продукция предприятий Молодечненского района - СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод - "Аквадив", ОАО "Молодечненский молочный завод", ООО "Велес-Мит" - уже известна китайским потребителям. Только в 2018 году экспорт товаров этих предприятий в КНР составил $1,5 млн. А по результатам за первый квартал текущего года показатель экспорта вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Однако Молодечно готово предложить не только торгово-экономическое сотрудничество. "Мы можем взаимодействовать и в социальной сфере. Молодечно - это культурный центр Минской области, и, если партнеров заинтересует наш опыт, мы готовы поделиться знаниями", - сказал он.

В свою очередь Ван Шэн отметил: в Беларуси уже заложены крепкие основы для будущего сотрудничества с регионами Китая. "Белорусы очень тепло относятся к китайскому народу. Также у вас замечательный инвестиционный климат, есть научно-технический потенциал, особенно нас впечатляет перерабатывающая промышленность. Успешный пример совместной работы наших государств - это "Великий камень". Соглашение между Молодечно и Юньфу положит начало еще одному направлению нашего сотрудничества. Оба этих города имеют богатую историю и культуру, обладают множеством сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Так что у них блестящая перспектива и огромный потенциал для взаимодействия", - считает мэр Юньфу.

После официальной части встречи китайская делегация отправится в Молодечно и посетит основные предприятия.-0-