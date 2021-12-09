"Молодечножелезобетон" за январь-сентябрь вдвое увеличил экспорт продукции

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Молодечножелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" за 9 месяцев вдвое нарастил экспорт продукции по сравнению с январем - сентябрем 2020 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания".

"К октябрю 2021 года "Молодечножелезобетон" поставил продукции за рубеж на $439 тыс. За аналогичный период прошлого года - на $199 тыс. Экспорт идет в основном в Литву, а также в Латвию, Россию и Эстонию. Самое главное, предприятие вышло на безубыточную работу", - подчеркнул директор филиала Андрей Денисевич.

Как отметили на предприятии, в будущем году планируется модернизировать линию по производству пустотных плит за счет установки новой, более эффективной формовочной машины - экструдера, который использует метод экструзии в отличие от использующегося сейчас двухэтапного виброуплотнения в слипформере.

Основной вид деятельности филиала "Молодечножелезобетон" - производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, готового бетона, строительных растворов.-0-