Молодежь БРСМ благоустроила территорию мемориального комплекса "Тростенец"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории мемориального комплекса "Тростенец" сегодня проходит благотворительная акция "День Памяти", посвященная 75-летию со дня проведения первого митинга в память о жертвах лагеря смерти, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие волонтеры движения Белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце" Минска и области. "Сегодня мы понимаем, что отдать дань памяти людям, благодаря которым мы живем в мирной стране, - значит не просто прийти и возложить цветы к памятнику или монументу, а приложить какие-то усилия, поддержать порядок на этой святой земле, - сказал координатор волонтерского движения БРСМ Роман Мамченко. - Сегодня перед трудовой акцией прошла ознакомительная экскурсия по территории мемориального комплекса, чтобы каждый участник проекта осознавал важность этой работы".

Во время трудового почина добровольцы союза молодежи убрали территорию от сухой травы и листвы, благоустроили дорожки. Завершится акция молитвой памяти и возложением цветов к центральному монументу "Врата Памяти" при участии представителей основных конфессий, а также посольств в Беларуси.

Мероприятие является неотъемлемой частью патриотической акции "Во славу общей Победы". "Ребята выступили с инициативой привезти землю со знаковых мест своих регионов. Сегодня холщевые мешочки с землей из Александровского сквера, кладбища "Военное", мемориального комплекса "Зыслов", деревни Скирмантово, переправы у деревни Зембин будут переданы во время молитвы в храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших", - добавил координатор волонтерского движения.

Организаторами акции выступают Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

Фото Оксаны Манчук