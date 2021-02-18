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18 февраля 2021, 14:42

Молодежь должна ответственно относиться к миссии быть строителями будущего - участник ВНС

Фото из архива
Фото из архива
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18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна с ответственностью относиться к миссии быть строителями будущего - в том числе и всего государства. Такое мнение высказал сегодня участник VI Всебелорусского народного собрания, старший преподаватель кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексей Зайцев на организованной в вузе диалоговой площадке, посвященной итогам ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежь - это будущее. Нам строить страну, свою карьеру, свою жизнь. И нужно с ответственностью относиться к миссии быть строителями будущего - в том числе и всего государства", - отметил Алексей Зайцев.

По его мнению, студентам, школьникам важно уметь анализировать ситуацию, находить правду и принимать правильные решения, которые не будут противоречить конструктивному строительству страны.

"Каждый должен осознать личную ответственность в общем деле и быть небезразличным, небезучастным", - сказал старший преподаватель. Он также убежден: строить будущее нужно, сохраняя достижения, не разрушая то, что уже есть, совершенствуя и развивая конкретными делами, поступками сформированный за годы независимости путь.

В числе делегатов от университета на всенародном форуме была и третьекурсница экономического факультета Дарья Козлова. На сегодняшней встрече со студентами и преподавателями она обратила внимание: на собрании обсуждали широкий спектр тем, касающихся молодежной политики. "Меня очень интересовал вопрос предоставления первого рабочего места молодым специалистам. Как было отмечено, существующая в Беларуси система распределения будет сохранена. Это очень важно", - считает студентка.

По ее словам, сегодня со стороны государства молодым людям оказывается всесторонняя поддержка. "Наша же задача - работать, развиваться, раскрывать свои таланты, проявлять себя. Все в наших руках", - добавила Дарья Козлова.

На диалоговой площадке в вузе речь шла и о патриотическом воспитании молодежи, роли в этом процессе общественных организаций. Участники дискуссии сошлись во мнении, что организациям стоит больше делать совместных масштабных проектов, широко, в том числе и в медиапространстве, социальных сетях, мессенджерах, рассказывать о своей работе, инициативах.

Проректор по воспитательной работе университета Юрий Никитюк напомнил, что 2021-й объявлен в Беларуси Годом народного единства. "Очень важно преодолеть все перипетии и сохранить единство нации, которая может успешно решать задачи на пути своего развития, поступательного движения вперед", - заключил он.-0-

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