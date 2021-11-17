Молодежь Гомеля предложила создать единую студенческую платформу

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Члены Республиканской студенческой коллегии при ЦК БРСМ провели личный прием вузовской молодежи в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Сегодня, в Международный день студента, в регионах страны начали работу объединенные студенческие приемные. Одна из них была открыта для вопросов, инициатив и актуальных проектов в ГГУ имени Ф.Скорины.

Представитель Республиканской студенческой коллегии Нина Алдакушкина отметила, что в Беларуси слушают и слышат молодежь. "Все студенты могут обратиться к нам с вопросами, инициативами. Мы хотим сделать все, чтобы жизнь наших молодых людей, их будущее становились лучше", - рассказала девушка.

Студент-филолог ГГУ имени Ф.Скорины Никита Черноусов одним из первых воспользовался возможностью обратиться в такую приемную. Молодой человек пришел с предложением создать студенческую платформу, где представители различных факультетов могли бы обмениваться информацией, докладами, наработками. "Это был бы эффективный опыт. Например, мне было бы интересно узнать больше из истории. Лично я мог бы много интересного рассказать из области филологии, в частности, фонетики", - предложил он.

Член студенческой коллегии Артем Скоромный в ответ на предложение пояснил, что также заинтересован в этом, более того - уже занимается похожей темой. Вместе со своими коллегами он создал проект подобной платформы. "Выдвинул этот проект на конкурс "100 идей для Беларуси". Моя разработка предусматривает не только общение студентов, но и возможность заработка для них. Это очень актуально. Платформа будет многоцелевая. Мне хотелось бы, чтобы она стала международной", - сказал он.

Как уточнили в обкоме БРСМ, сеть студенческих приемных будет расширена. С декабря они постоянно будут открыты для молодых людей при первичных организациях БРСМ в каждом вузе.

Республиканская студенческая коллегия создана под эгидой ЦК БРСМ в 2019 году. Коллегиальный орган, в который входят представители каждого учреждения высшего образования, является площадкой для сплочения студенческой молодежи и решения насущных проблем, поддержки социально значимых инициатив и проектов парней и девушек.-0-