Молодежь Гомеля провела акцию "Спасибо, Доктор!"

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Спасибо, Доктор!" провела молодежь в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новобелицком райкоме БРСМ.

Молодые люди посетили Гомельскую городскую клиническую больницу №3. Совместно с фермерскими хозяйствами "АгроБелСад", "Тонежский сад" и ЛПХ Игоря Гринько молодежь Новобелицкого района ОО БРСМ подготовила для работников учреждения витаминный знак вежливости.

Ребята передали медработникам корзины с сочными и вкусными яблоками, поблагодарили людей в белых халатах за нелегкий и ответственный труд. "Так мы поддержали тех, кто днями и ночами заботится о здоровье людей, и пожелали им не падать духом, сохранять спокойствие, беречь себя. Понимая, какая ответственность и нагрузка лежит сейчас на их плечах, мы решили хоть как-то поддержать их, подарить несколько мгновений отдыха", - рассказали в Новобелицком райкоме БРСМ.

Ранее молодые люди поддержали коллектив областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Они организовали танцевальный флешмоб и поблагодарили медработников учреждения за их непростой труд.

Как заверили в райкоме БРСМ, акция не разовая, она продолжится.-0-