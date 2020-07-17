Молодежь Гомельской области готовит сюрпризы к "Славянскому базару"

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация Гомельской области готовит сюрпризы ко Дню молодежи, который пройдет 18 июля на одной из фестивальных площадок "Славянского базара в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Команда творческой и спортивной молодежи представит юго-восточный регион страны на тематическом празднике в рамках XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Пати пройдет в формате феста "#YouthDays2020". В этом году он разместится в двух локациях: #SportYouth и #CreativeYouth.

На площадке #БудьсНами! Гомельский сектор представит ряд активностей. Областная организация БРСМ предложит жителям и гостям фестивального Витебска OnAir фотоателье #раЗАм. Все желающие здесь смогут сделать фото для соцсетей с использованием фоторамок и хештегов. Глубже в тему позволит вникнуть мастер-класс от профессионального фотографа по созданию трендовых снимков. Любители направления "ТикТок" смогут снять видео под популярные композиции. Для тех, кто еще незнаком с этой соцсетью, будет проведен мастер-класс по созданию роликов.

Для почитателей недавнего ретро будет презентован проект "Парк олдскульных дворовых игр". Посетители импровизированного дворика 1990-х ненадолго окунутся в прошлое и ощутят эмоции ребят той поры. "Колесо", "Резинка", "Жульбак", "Дженга", "Кости" и многие другие игры помогут вернуться в детство. Маленьким посетителям парка предложат сложить пазлы с изображением достопримечательностей городов Беларуси. Самым успешным и внимательным вручат призы.

Присоединятся гомельчане и к общему экшену. Представители спортивной молодежи поборются за звание чемпиона в открытом чемпионате Skateboard Challenge. "В стороне не останутся и роллеры. Посоревнуются делегаты и за победу в марафоне здорового образа жизни "#Молодежный забег" на дистанции 6,5 км", - рассказали в обкоме БРСМ.

На молодежном фестивале каверов "Копия верна" Гомельскую область представит группа Yatata, которая в своем творчестве гармонично сочетает таинственную лирику и безумный драйв.

Представители региона поучаствуют в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и в открытом диалоге "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".

Завершится День молодежи торжественными проводами стилизованного железнодорожного состава Республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Участниками инициативы станут 90 человек со всех уголков страны: студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Среди пассажиров молодежного поезда - 10 представителей Гомельской области. Железнодорожный состав за семь дней проследует по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. В каждом из этих городов участников проекта ожидает насыщенная программа. Утром 20 июля молодежный поезд будут встречать в Гомеле.

Организаторами праздника выступают Белорусский республиканский союз молодежи при содействии Министерства образования и Центра культуры "Витебск" дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-