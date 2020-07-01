Молодежь Гомельской области организует велопробеги по знаковым местам региона

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пройдут велопробеги, посвященные Дню Независимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Велопробеги организуют на территории Мозырского, Светлогорского, Рогачевского, Октябрьского и Хойникского районов. По маршрутам, включающим знаковые места области, проедут более 400 человек: активисты БРСМ, учащиеся, воспитанники спортивных школ.

Например, в Рогачевском районе велопробег пройдет 2 июля. Участники соберутся у памятника по улице Ленина. Здесь состоится митинг с возложением цветов. После этого колонна направится к мемориалу воинам 102-й Дальневосточной Новгород-Северской стрелковой дивизии, форсировавшим 24 июня 1944 года реку Друть.

В этот же день в Жлобинском районе от Дворца культуры металлургов в райцентре участники проследует к мемориальному комплексу детям-жертвам войны в Красном Береге. Молодежь почтит память безвинных детей, пострадавших от рук фашистов, вспомнит и о ратном подвиге воинов-освободителей.

В Светлогорском районе 3 июля велоколонна соберется в агрогородке Чирковичи, дальнейший путь - к мемориальному комплексу на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола.

"Молодежь чтит и ценит подвиг предков во имя свободы и независимости нашей Родины. Во время таких мероприятий юноши и девушки еще раз вспоминают и осознают цену Великой Победы, обещают беречь мир", - отметили в обкоме БРСМ.-0-