16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области присоединилась к акции "Чистый двор", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

После прошедших по области снегопадов молодые люди помогают ветеранам, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам в уборке дворов. Традиционная ежегодная акция проходит из года в года. В этом январе в отдельных регионах ее поддерживают челленджем "Уберем снег вместе".

"То, что невыполнимо для людей старшего поколения, ребята делают за считанное время. Они расчищают путь из дома во двор и на улицу, чтобы одинокие люди могли выйти из дома, подышать воздухом, сходить в магазин. Это особая категория - каждый сезон оказываем им необходимую помощь", - рассказали в обкоме БРСМ.

По всей области работают молодежные горячие линии по уборке снега. Заявку на оказание помощи можно оставить в территориальных комитетах БРСМ. В Гомельском областном комитете организации можно обращаться за помощью по телефону 8 (0232) 563315.

В Гомельской городской организации работает пять телефонных линий. Так, обратиться в Гомельский ГК можно по номеру (0232) 33-05-52. Жителям Железнодорожного района нужно набрать (0232) 34-07-56, Новобелицкого - (0232) 53-20-14, Советского - (0232) 22-16-73, Центрального - (0232) 34-53-83.

Одной из первых молодежную поддержку в этом году ощутила бывшая узница фашистских лагерей Элла Новикова из Новобелицкого района Гомеля. Студенческий волонтерский десант быстро справился с непосильной для нее задачей. Расчистили ребята и двор ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мальчукова в Гомеле.

На каждый запрос - оперативная реакция, заверили в областной организации БРСМ.-0-

Фото БРСМ