Молодежь Гомельской области заложила несколько зеленых зон

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области прошли масштабные молодежные акции по закладке новых зеленых зон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Жители разных уголков юго-востока страны присоединились к единому дню по закладке новых парков, аллей и скверов семейных деревьев. Молодежный проект по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи проходит уже третий сезон. Сегодня практически одновременно такие молодежные акции прошли в разных районах области. В Жлобинском районе новая аллея появилась на детской площадке, прилегающей к Антоновскому детскому саду - средней школе. К акции присоединились 10 молодых семей. В их числе семья Ивана и Алеси Дыренко - победителей районного и финалистов областного этапов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2021".

В Лельчицах саженцы высаживали молодые семьи, активисты БРСМ среди работающей молодежи и членов молодежного совета при Лельчицком районном Совете депутатов. Параллельно была организована площадка патриотического проекта "Роднае-народнае". Все желающие могли повязать на высаженные деревца красно-зеленые ленты.

15 семей с детьми из яслей-сада №5 Житковичей, волонтеры БРСМ, ветераны комсомольской организации посадили 30 деревцев на территории детского сада в микрорайоне Озерный райцентра. В дальнейшем шефство над аллеей - полив, рыхление и уход за саженцами - возьмут на себя 15 групп детского сада и волонтеры БРСМ.

В Брагине по ул.Набережной появилась новая зеленая зона из лиственных деревьев. Здесь активисты БРСМ при участии 30 молодых и многодетных семей посадили 60 саженцев дуба, березы и клена.

Проект по посадке семейных деревьев будет продолжен и в других регионах Гомельской области в ноябре. Акции по озеленению приурочены к Году народного единства и направлены на укрепление института семьи, организацию полезного досуга детей и молодежи, формирование бережного отношения к природным ресурсам. Гомельская областная организация БРСМ традиционно выступает инициатором экологических проектов, направленных на повышение экологической культуры, сплочение семей в организации общего дела, формирование активной гражданской позиции.-0-